Le vignette autostradali elettroniche stanno spopolando: per il 2024 ne sono già state vendute 2 milioni, come comunica oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), il quale prevede che quest'anno i contrassegni digitali saranno il 40-50% di quelli venduti in totale.

Come riferito dall'UDSC a Keystone-ATS, l'anno scorso sono state vendute 10,5 milioni di vignette autostradali. Solitamente, metà di queste vengono vendute tra dicembre e l'inizio di febbraio e le altre nei mesi restanti.

Il contrassegno elettronico è stato introdotto il 1° agosto del 2023, anno in cui ne sono stati acquistati 250'000.

Conformemente all'articolo 19a della legge sul contrassegno stradale, se la parte di vignette adesive dovesse corrispondere a meno del dieci per cento di tutti i contrassegni venduti, esse verranno abolite.

Da domani gli automobilisti dovranno essere in possesso della vignetta per l'anno 2024, che sarà valida fino al 31 gennaio 2025.

miho, ats