Charles Morerod, vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo, ieri è stato ricoverato d'urgenza ed è stato operato con successo alla testa per due ematomi subdurali.

Il Vescovo Charles Morerod, in una foto di qualche anno fa. KEYSTONE

L'intervento chirurgico «è andato bene (...). Il vescovo è attualmente in convalescenza», indica un breve comunicato diramato poco fa dal servizio diocesano delle comunicazione.

All'origine del ricovero vi è «un'emorragia cranica causata da una caduta in bicicletta avvenuta qualche mese prima, che aveva provocato due ematomi subdurali».

L'ematoma o emorragia subdurale, si legge sull'enciclopedia online Wikipedia, è una raccolta di sangue all'interno della scatola cranica, solitamente conseguente a un trauma, che va a localizzarsi nelle meningi, in particolare tra la dura madre e l'aracnoide.

La diocesi non fornisce alcuna indicazione sulla prognosi né alcun altro elemento. Nel primo pomeriggio lo stesso servizio diocesano aveva già pubblicato una brevissima nota in cui si indicava solo che il prelato aveva subito un'operazione dopo un ricovero d'urgenza.

I problemi di salute del vescovo intervengono in un momento molto delicato per la diocesi, come per tutta la Chiesa cattolica elvetica, dopo la pubblicazione martedì scorso di uno studio dell'università di Zurigo che negli ultimi settant'anni ha censito un migliaio di episodi di abusi sessuali nella Chiesa stessa.

In interviste a vari media pubblicate stamani, Morerod, accusato di non essere intervenuto dopo aver ricevuto denunce di casi di abusi sessuali, non ha escluso le dimissioni.

ns, ats