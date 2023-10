Questa sera la polizia di Zurigo ha permesso lo svolgimento di una manifestazione non autorizzata di un gruppo pro-Palestina. KEYSTONE

Questa sera la polizia di Zurigo ha permesso lo svolgimento di una manifestazione non autorizzata di un gruppo pro-Palestina. Sono circa 200 le persone che hanno marciato dalla Helvetiaplatz verso il centro della città.

La manifestazione era stata promossa dal Comitato della Palestina zurighese, che su Internet aveva annunciato la sua «demo spontanea» sotto l'egida del motto «Stop al genocidio in Palestina!».

Circa 200 persone hanno seguito l'appello del Comitato, che ha pubblicato 27 post su Instagram, dove ha meno di 1400 seguaci. I manifestanti hanno marciato verso il centro della città cantando «Palestina libera».

In precedenza, la polizia municipale aveva invitato i partecipanti a lasciare Helvetiaplatz. La città di Zurigo, come altre città della Svizzera tedesca, aveva vietato questa settimana tutti i raduni legati alla guerra in Medio Oriente.

olgr, ats