Il sonnellino può essere utile per la salute fisica e mentale.

Molte persone, impegnate in programmi densi di attività durante la settimana, potrebbero trovare vantaggi in un pisolino pomeridiano. Se eseguito correttamente, il pisolino può migliorare la tua salute in diversi modi, inclusi la riduzione della stanchezza e l'incremento dell'attenzione. Luke Cousins, responsabile regionale di fisiologia presso Nuffield Health, ha condiviso la sua guida al pisolino diurno.

«Un pisolino è pensato per darti una ricarica veloce durante il giorno. Se ti senti assonnato, stanco e fai fatica a concentrarti, un pisolino a metà giornata potrebbe aiutarti a svegliarti», spiega Luke. «Tuttavia, il pisolino non dovrebbe mai essere usato come sostituto del sonno notturno. Quando ci addormentiamo di notte, il nostro cervello attraversa quattro fasi del sonno. Durante un pisolino, non abbiamo tempo per completarle, il che significa che non possiamo ottenere i benefici di un sonno profondo e prolungato».

I benefici per la salute del pisolino

Fare un pisolino può migliorare la tua salute in vari modi, inclusi la concentrazione, la memoria e il richiamo. «Alcuni giurano sui benefici dei pisolini, mentre altri sostengono che se dormono durante il giorno, non riusciranno a prendere sonno di notte», dice l'esperto. «Indipendentemente dalle preferenze personali, fare un breve pisolino può offrire vantaggi comprovati per la salute e le prestazioni, migliorando i nostri livelli di energia, tempo di reazione e attenzione, capacità di rilassamento, livelli di stanchezza, umore, concentrazione e funzionamento cognitivo».

Quando un pisolino è troppo lungo?

È importante assicurarsi di fare un pisolino della durata appropriata, poiché dormire troppo a lungo può lasciarti ancor più stanco. «Non tutti i pisolini sono uguali. In effetti, la durata ideale per un pisolino è di circa 20 minuti», afferma Luke. «Se il pisolino si protrae oltre, sarebbe meglio dormire per circa 90 minuti per evitare di interrompere il ciclo di sonno profondo». Aggiunge: «Molti trovano che 90 minuti sia eccessivo e che questo impedisca di dormire la notte. Se ti ritrovi in questa situazione, prova a fare un pisolino di potenza intorno a mezzogiorno».

Quando è il momento migliore per fare un pisolino?

È altrettanto importante scegliere il momento giusto del giorno per fare un pisolino, per assicurarsi che non interrompa il ciclo di sonno. «Il momento migliore per fare un pisolino è intorno a mezzogiorno, quando la nostra concentrazione e attenzione tendono a calare, spesso influenzate dal nostro ritmo circadiano naturale o da fattori comportamentali come un pasto abbondante a pranzo», consiglia l'esperto.

Il pisolino può essere una cosa negativa?

In alcuni casi, fare un pisolino può avere effetti negativi sul tuo ciclo di sonno naturale. «Se ci si addormenta per tutto il giorno, di notte il corpo non riesce a spegnersi perché pensa di essere già riposato», avverte Luke. «Dipendere dai pisolini per compensare una cattiva qualità del sonno notturno può essere indice di una cattiva igiene del sonno o di un problema sottostante».

