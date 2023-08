Durante i mesi estivi il rischio è di contrarre troppi impegni che alla lunga possono stressarci.

Probabilmente avete sentito parlare della depressione invernale, ma che dire delle difficoltà estive?

L'estate è di solito un periodo in cui si passa il tempo al sole e si socializza con gli amici: questo può essere stimolante per alcuni, ma stressante per altri.

Secondo Paul Guess, esperto di benessere mentale presso l'ente di beneficenza per la salute, l'ansia estiva è essenzialmente l'opposto del Disturbo Affettivo Stagionale (SAD) e comporta «un aumento dello stress, della preoccupazione o del disagio durante l’estate».

«Questo può portare a sintomi fisici come l'aumento della frequenza cardiaca, il respiro affannoso, la sudorazione delle mani e a sintomi mentali come l'aumento dei pensieri ansiosi o improvvisi attacchi di panico», spiega Paul. «I fattori scatenanti dell'ansia estiva possono essere l'improvviso aumento delle temperature, il maggior numero di eventi sociali e persino la paura di perdersi (FOMO), che può causare un'inutile pressione sociale interna».

Paul consiglia diversi modi per affrontare l'ansia estiva.

Stabilire aspettative realistiche

Durante i mesi estivi è normale avere grandi progetti per godersi il tempo e socializzare, ma è anche importante assicurarsi di non impegnarsi troppo.

«Cercate di accettare il fatto che la vostra estate non deve essere perfetta, con la partecipazione a tutti gli eventi sociali», consiglia Paul. «Date invece la priorità alla vostra cura personale e fissate aspettative sociali realistiche per evitare di aumentare lo stress o l’ansia».

Limitare l'esposizione ai social media

Cercate di evitare di paragonare la vostra estate a quella dei social media, perché questo potrebbe scatenare l'ansia.

«Consiglio di fare pause regolari dai social media per evitare il confronto tra la vostra estate e quella degli altri», dice l'esperto. «Se sentite che i pensieri ansiosi stanno aumentando, fate una pausa».

Bilanciare le attività al chiuso e all'aperto

Cercate di bilanciare le attività più intense all'aperto con attività tranquillizzanti e a bassa pressione al chiuso per aiutarvi a rallentare.

«Godetevi le attività all'aperto durante la mattina o la sera, quando i livelli di raggi UV sono moderati o bassi», raccomanda Paul. «Bilanciate il tutto con attività interne rilassanti e terapeutiche che proteggano dal caldo e calmino i pensieri».

Mantenere la camera da letto confortevole

Assicuratevi di avere un ambiente confortevole e rilassante in cui dormire e in cui rifugiarvi quando avete bisogno di un momento di tranquillità.

«Per ottimizzare la qualità del sonno, create un ambiente tranquillo con ventilatori o aria condizionata per il vostro rifugio del sonno. Anche piccoli cambiamenti come lenzuola di lino o di raso e una doccia fresca prima di andare a letto possono contribuire a migliorare il sonno».

Praticare un discorso mentale e positivo su di sé

Praticare la meditazione e le affermazioni positive può essere un ottimo modo per calmare la mente.

«Nei momenti di maggiore ansia, calmatevi con affermazioni positive ed esercizi di respirazione lenta», dice Paul. «Potete incorporare questo metodo nella vostra vita semplicemente sedendovi a letto o prendendo il tè del mattino. Si possono anche provare attività di mindfulness come la meditazione o lo yoga. Queste possono aiutare a liberare i pensieri negativi e a creare uno spazio sicuro».

Covermedia