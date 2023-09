Se avete bisogno di una rinfrescata alla chioma, cominciate a tagliare le ciocche.

Ora che siamo tecnicamente giunti alla fine dell'estate, dovete prendervi cura dei vostri capelli.

Le vacanze estive sono divertenti, ma spesso danneggiano la chioma.

Se avete trascorso molto tempo al sole, nuotato in mare o in una piscina con cloro, i vostri capelli potrebbero aver bisogno di una bella rinfrescata.

Gli esperti del marchio di prodotti per capelli Good Gracious hanno rivelato come ridare vita ai vostri capelli con l'arrivo della nuova stagione.

È tempo di una spuntatina

Se avete bisogno di una rinfrescata ai capelli, la prima cosa da fare è dare una spuntatina alle ciocche.

«Quando l'aereo atterra e siete tornate dalle vacanze, prenotate un appuntamento dal parrucchiere come primo step», raccomandano gli esperti.

«Una bella spuntatina è il modo perfetto per eliminare le doppie punte che sono comparse durante l'estate e riportare i capelli in condizioni ottimali…».

Cambia stile

Se volete osare un ulteriore passo avanti, potreste cambiare look con un nuovo taglio di capelli. Questa è anche un'ottima occasione per eliminare i capelli secchi e danneggiati.

«Il modo perfetto per scacciare la tristezza delle vacanze è con un nuovo stile di tendenza», suggeriscono gli esperti. «Quest’autunno va tanto il boy bob, uno stile formidabile che è già stato visto su celebrità come la modella svedese Elsa Hosk e l'attrice Chloe Moretz».

Cura del colore

Se vi tingete i capelli, potreste aver notato che durante l'estate i vostri capelli sono diventati un po' opachi: ciò è dovuto ai raggi UV.

«L’eccessiva esposizione al sole può danneggiare i capelli colorati, poiché i raggi UV rompono i legami chimici del colore dei capelli causandone lo sbiadimento», affermano gli esperti, che suggeriscono di provare uno shampoo e un balsamo correttivi del colore per riportare il colore al suo antico splendore.

Il sole di settembre

Anche se siamo ufficialmente nella stagione autunnale, il sole splende ancora, il che significa che è importante proteggere i capelli dai raggi UV.

Inoltre, gli esperti suggeriscono di dare ai capelli una spinta in più utilizzando una maschera nutriente come la maschera Good Gracious Crown of Glory Repair, arricchita con olio di cocco per nutrire e riparare in profondità i capelli secchi e danneggiati e per lasciare le ciocche lisce, morbide e super brillanti.

Covermedia