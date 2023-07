I nuovi iPhone diventano sempre più costosi

Apple spera che più clienti compreranno maggiormente i modelli Pro. KEYSTONE

Apple sta pianificando dei significativi aumenti di prezzo per i suoi nuovi iPhone. Probabilmente bisognerà scavare ancora più a fondo nelle proprie tasche per acquistarli, specialmente per i modelli Pro.

Quando i nuovi iPhone saranno lanciati sul mercato a settembre, l'ultimo modello sarà probabilmente ancora più costoso. Come riporta Bloomberg, Apple sta pianificando un significativo aumento dei prezzi, soprattutto per le versioni Pro dell'iPhone 15.

Già l'anno scorso gli iPhone erano più costosi dei loro predecessori, fatto che era giustificato dall'inflazione. Solo negli Stati Uniti i clienti sono stati risparmiati nel 2022 dagli aumenti di prezzo degli smartphone, dove l'iPhone 14 Pro era disponibile per 999 dollari, tasse escluse.

Non è noto quanto sarà alto l'aumento dei prezzi. L'iPhone 15 Pro Max sarà probabilmente l'iPhone più costoso di tutti i tempi. La multinazionale americana sta organizzando una maggiore differenziazione dal normale iPhone 15 Pro, con funzionalità aggiuntive come una lente periscopica, per la quale sarà ovviamente dovuto un forte sovrapprezzo. A sottolineare la caratteristica, potrebbe arrivare anche un cambio di nome in «iPhone Ultra».

Tutto su «Premium»

Con una maggiore attenzione agli iPhone più costosi, l'azienda del defunto Steve Jobs spera di aumentare nuovamente il suo già principesco margine di profitto nel 2023. Quest'anno saranno prodotti 85 milioni di iPhone, cinque milioni in meno rispetto all'anno precedente, ma con una quota maggiore di versioni Pro degli smartphone Apple.

Questa strategia «premium», che si poteva già vedere con l'introduzione dell'Apple Watch Ultra, dovrebbe andare a beneficiare Apple. Solo quest'anno il prezzo delle azioni della società è aumentato di quasi il 50%, la capitalizzazione di mercato ha raggiunto i tre trilioni di dollari, che corrisponde a quattro volte il prodotto interno lordo della Svizzera.