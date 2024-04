A Balenciaga piace scuotere il mondo della moda. Dopo il sacchetto delle patatine, ora arriva un'altra assurdità: un rotolo di nastro adesivo come braccialetto. Il mondo del web ha reagito con molta incredulità e risate.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Da piccole alcune persone potrebbero già averlo usato come accessorio, ma ora Balenciaga lo ha trasformato in un vero e proprio, nonché costosissimo, gioiello must-have: stiamo parlando del nastro adesivo.

Un video TikTok che mostra un braccialetto a nastro della collezione autunno/inverno 2024/25 della casa di moda sta diventando virale.

Il prezzo del gioiello è stimato intorno ai 4.000 dollari statunitensi.

Molte persone credono si tratti di una bufala. Mostra di più

«Ist das real?», scrive un utente TikTok sotto il video dell'account highsnobiety. Ed è quello che si chiede tutta la rete. Perché l'ultimo gioiello lanciato da Balenciaga, per la collezione autunno/inverno 2024/25, è un braccialetto... di nastro adesivo.

Il prezzo dell'oggetto, chiamato «Gaffer Bangle», è stimato a 4'000 dollari americani, ovvero circa 3'600 franchi. Per fare un confronto: nei negozi di ferramenta un rotolo di nastro adesivo Tesa costa a partire da quattro franchi. Ma non porta il nome Balenciaga.

La casa di moda non ha ancora annunciato ufficialmente il prezzo del braccialetto e online sul sito non è ancora disponibile.

Quindi sorge spontanea la domanda: è uno scherzo o Balenciaga fa sul serio riguardo al nuovo braccialetto? Le immagini della settimana della moda di Parigi suggeriscono di sì: il gioiello sul braccio di una modella somiglia sospettosamente a un rotolo di nastro adesivo.

Look della collezione autunno/inverno 2024/25 di Balenciaga alla settimana della moda di Parigi. Instagram/@balenciaga

«Mega pratico in realtà»

L'etichetta, fondata in Spagna nel 1917, è sempre pronta a suscitare entusiasmo. La casa di alta moda ha ormai però perso molto del suo fascino di un tempo.

Questo perché prima dei rotoli di nastro adesivo, Balenciaga aveva già venduto degli oggetti di moda fuori dal comune, come - lo ricordiamo - dei sacchetti di patatine o una copia della tipica borsa della spesa dell'Ikea.

L'ultimo pezzo forte del marchio di lusso solleva degli interrogativi, ma non è una sorpresa. Balenciaga annovera tra i suoi fan celebrità come Kim Kardashian e Paris Hilton. Resta da vedere se i bizzarri gioielli da polso diventeranno un must.

È chiaro che se non si vuole scavare a fondo nelle tasche per il gioiello alla moda, si può trovare un'alternativa economica in un negozio.

La tendenza è però considerata da alcuni decisamente utile, come anche un utente di TikTok: «In realtà è mega pratico se lavori da Amazon».