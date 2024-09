Grande Fratello

L'attrice americana sarà protagonista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Giovedì 26 settembre nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con il «Grande Fratello», il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

In studio come opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà, come di consueto, i commenti dei telespettatori.

Durante la serata una grande sorpresa in arrivo da Hollywood: Booke Logan (Katherine Kelly Lang) è pronta a varcare la Porta Rossa. La protagonista di «Beautiful», nonostante i suoi 15 matrimoni nella soap, ha ancora un conto in sospeso con Thorne Forrester (Clayton Norcross, tra i gieffini di quest'anno): questa sera sarà la volta giusta?

Si parlerà anche della crisi di Enzo Paolo Turchi

Si parlerà poi della crisi di Enzo Paolo Turchi: in questi giorni il ballerino e coreografo ha mostrato molte fragilità legate soprattutto alla grande differenza di età con sua figlia Maria che ha 10 anni. Essere un papà di 75 anni lo rende vulnerabile rispetto all'età che avanza.

Continuano poi gli intrecci amorosi nella Casa: Shaila, Helena, Javier e Lorenzo sono sempre più vicini.

La nuova edizione del «Grande Fratello» sta appassionando circa 2 milioni di spettatori. «È un programma che si nutre del confronto continuo con il pubblico, è una pepita d'oro: un format multipiattaforma che si adatta perfettamente a una fruizione frastagliata che dal grande schermo si sposta su tutti i device in un dialogo continuo», ha dichiarato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri.

