Alberto Matano

L’ex mezzobusto del Tg 1 ha rotto il silenzio sulla nuova edizione del programma di Canale 5.

Da lunedì 11 settembre Alberto Matano è pronto a tornare con «La vita in diretta». In un’intervista rilasciata a Libero Magazine, il giornalista si è detto sicuro del proprio lavoro e per niente intimorito dalla concorrenza, quest’anno rappresentata da Myrta Merlino, nuova conduttrice di «Pomeriggio 5».

«Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomeriggio Cinque si rifanno un po’ al nostro formato. E questo non può che farmi piacere», ha dichiarato Matano.

«Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello de La Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi bene!».

Matano ha poi concluso: «Saremo in sfida con una nuova concorrenza, ma sempre con la stessa cifra ovvero rispetto e correttezza».

In precedenza Myrta Merlino aveva usato parole dolci per il collega: «Siamo veramente amici. Quando sono uscite le indiscrezioni sul mio nome il primo a scrivermi è stato lui. Penso si possa essere concorrenti anche rispettandosi e volendosi bene», aveva rivelato al Corriere della Sera.

Covermedia