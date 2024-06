Alec Baldwin

Il celebre attore di Hollywood aprirà le porte di casa alle telecamere di «The Baldwins».

Covermedia

Alec Baldwin ha annunciato un nuovo progetto televisivo che lo vedrà protagonista insieme alla sua numerosa famiglia.

Il reality show, intitolato «The Baldwins», verrà trasmesso su TLC a partire dal 2025 e promette di offrire uno sguardo autentico e senza filtri sulla vita quotidiana della famiglia Baldwin.

Alec, 66 anni, e sua moglie Hilaria, 40 anni, hanno deciso di aprire le porte della loro casa, dove vivono con i loro sette figli, per mostrare al mondo un'intimo spaccato di vita quotidiana. Il pubblico avrà la possibilità di assistere alle gioie e alle sfide di una famiglia tanto numerosa, tra momenti di caos e scene di vita domestica comune.

Le immagini condivise dai Baldwin mostrano scene vivaci dei bambini, tra cui Carmen (10 anni), Rafael (8 anni), Leonardo (7 anni), Romeo (6 anni), Eduardo e María Lucía (entrambi di 3 anni) e la piccola Ilaria di soli un anno, che aggiungono vitalità e imprevedibilità alla vita di tutti i giorni.

Il lancio di questo reality avviene in un periodo particolarmente complicato per Alec Baldwin, che sta affrontando accuse di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film «Rust».

Covermedia