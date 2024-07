Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi fuori dai palinsesti Rai

Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi sono i grandi assenti dei palinsesti Rai. Fuori anche Serena Bortone, che passa da Rai 3 a Rai Radio 2.

Dopo la presentazione dei palinsesti Rai, spiccano le assenze di Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Per l'ex conduttore di «X Factor» non ci sono nuovi show in programma, dopo aver condotto per due anni su Rai 2 «Stasera c'è Cattelan» in seconda serata e «Da vicino nessuno è normale», andato in onda tra maggio e giugno con scarsi risultati.

Per Alessandro si era parlato di una co-conduzione del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti, ma per adesso non giungono conferme. Probabile che al 44enne di Tortona venga affidato il DopoFestival, rispolverato su volontà di Conti.

Capitolo diverso per Alessia Marcuzzi: la conduttrice dovrà accontentarsi del ruolo di giurata a «Tale e Quale Show» al posto di Loretta Goggi. Nessun programma invece in esclusiva per lei dopo «Boomerissima», show cancellato dopo due edizioni.

Fuori dai palinsesti anche Serena Bortone: dopo le polemiche in seguito al caso Scurati, e la mancata riconferma su Rai 3 di «Chesarà...», la giornalista è stata dirottata su Rai Radio 2.

