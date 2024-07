Rai

Come si vociferava da mesi, Stefano De Martino è il nuovo conduttore di «Affari tuoi».

Più spazio per l'ex marito di Belen Rodriguez, Marco Liorni, Carlo Conti e Mara Venier dopo il passaggio di Amadeus a Nove.

Presentati a Napoli i palinsesti Rai 2024-2025, tra conferme e novità. Stefano De Martino condurrà «Affari tuoi», come si vociferava da settimane, a partire dal 2 settembre (confermato anche a «Stasera tutto è possibile»).

Marco Liorni presenterà invece «L'anno che verrà», il 31 dicembre, e il nuovo game show in prima serata «Chi può batterci?».

Resta una certezza Carlo Conti: oltre a «Tale e Quale Show» e «Festival di Sanremo» sarà al timone dei «Tim Music Awards» e della serata evento «Cento – Un Secolo di Servizio Pubblico». E a proposito di Sanremo, la Rai ha deciso di far slittare la kermesse musicale di una settimana per evitare la concorrenza della Coppa Italia su Canale 5. Non andrà più in onda dal 4 all'8 febbraio bensì dall'11 al 15 febbraio 2025.

Mara Venier tornerà alla guida di «Domenica In», ma sarà protagonista anche in prima serata con «Le stagioni dell'amore», un nuovo dating show sulla terza età in cui i «cacciatori di cuori» si incontrano attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della giovinezza le faccende di cuore.

Su Rai2 tutto pronto per il debutto di Teo Mammucari con «Lo spaesato», in cui racconterà con ironia vizi e virtù degli italiani.

Fuori dai giochi Serena Bortone: nessun programma per la giornalista dopo il caso Antonio Scurati. La conduttrice avrà uno spazio su Rai Radio2.

