Amadeus

Dopo l'addio alla RAI, Amadeus debutta in prima serata su Warner Bros. con «Identity» e la storica «Corrida».

Covermedia

Amadeus, il noto conduttore televisivo, è pronto a fare il suo debutto sulla rete del Nove con due nuovi programmi.

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal sito di Tv Sorrisi e Canzoni, Amadeus presenterà una nuova edizione de «La Corrida», lo storico show che ha dato origine ai talent show italiani. Inoltre, il conduttore sarà anche alla guida di «Identity», un nuovo quiz show basato sul format de «I Soliti Ignoti».

«La Corrida» è uno dei pilastri dell'intrattenimento televisivo italiano. Nato come programma radiofonico nel 1968, ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 1986, con la conduzione di Corrado, il quale ha presentato lo show fino al 1997. Dopo la scomparsa di Corrado, il programma è stato condotto da Gerry Scotti, Flavio Insinna e Carlo Conti fino al 2020, anno in cui è stato cancellato a causa della pandemia di Covid-19.

Il ritorno de «La Corrida» segna un momento importante per Amadeus, che per la prima volta condurrà un programma in prima serata sul Nove. Questo nuovo progetto si aggiunge a «Identity», che sarà anch'esso trasmesso in autunno sulla stessa rete.

«La Corrida» è famosa per il suo format unico

«La Corrida» è famosa per il suo format unico: una vera e propria festa paesana dove dieci concorrenti si esibiscono con canzoni, balli, poesie e spettacoli di loro invenzione, il tutto giudicato dal pubblico in studio.

Le esibizioni più apprezzate vengono accolte con applausi, mentre quelle meno gradite possono essere fischiate e accompagnate da rumori di mestoli battuti sulle pentole, mantenendo vivo lo spirito ironico e autoironico del programma.

Covermedia