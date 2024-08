Anche l'ex fidanzata lancia gravi accuse al figlio della principessa Mette-Marit

Il norvegese Marius Borg Høiby e sua madre, la principessa ereditaria Mette-Marit, a Oslo il 16 giugno 2022. Keystone/Lise Aserud/NTB via AP

Marius Borg Høiby è stato arrestato per presunta aggressione a una donna. Adesso la sua ex fidanzata lo ha accusa di essere stato psicologicamente e fisicamente violento nei suoi confronti.

jke Jenny Keller

L'ex fidanzata Juliane Snekkestad ha parlato per la prima volta apertamente delle violenze che avrebbe subito durante la relazione con il figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit.

Snekkestad descrive la violenza psicologica come particolarmente angosciante e chiede di porre fine a tali abusi. Mostra di più

Marius Borg Høiby, il figlio di 27 anni della principessa norvegese Mette-Marit, è stato arrestato di recente dalla polizia. Il giovane sarebbe stato violento nei confronti di una donna. Secondo il quotidiano norvegese «Se og Hør», la presunta aggressione ha provocato alla vittima una commozione cerebrale, poi diagnosticata in ospedale.

La polizia di Oslo ha poi confermato al «Dagbladet» l'esistenza di una relazione tra l'accusato e la vittima.

La notizia ha fatto scalpore non solo a palazzo, ma anche tra il pubblico. Il principe Haakon, marito della principessa Mette-Marit, ha descritto la situazione come una «questione seria».

L'ex fidanzata parla per la prima volta

Anche l'ex fidanzata di Marius, Juliane Snekkestad, ha parlato dei recenti fatti. In una storia su Instagram, in cui si rivolge regolarmente ai suoi oltre 47'000 follower, la giovane donna ha commentato gli eventi attuali e ha parlato pubblicamente per la prima volta delle sue esperienze con il reale norvegese.

Juliane Snekkestad, modella ed ex fidanzata di Marius Borg Høiby, parla online della violenza psicologica e fisica che le è stata inflitta. Instagram/teammodels

Dopo la fine della loro relazione durata quattro anni nel marzo 2022, la modella ha finora taciuto i motivi della rottura. Tuttavia i recenti sviluppi l'hanno spinta a renderli pubblici.

«Gli ultimi giorni sono stati strani e dolorosi. Nell'ultima settimana ho ricevuto numerose chiamate, messaggi e domande sulle accuse rivolte al mio ex. Innanzitutto, vorrei inviare i miei più sentiti pensieri alla vittima di questo caso», ha spiegato.

«La violenza psicologica è stata la più brutale»

Snekkestad continua: «Anche se la mia famiglia e i miei amici più stretti lo sapevano, ho deciso di non rimanere più in silenzio. E per rispondere alle domande: sì. In passato ho subito violenze psicologiche e fisiche da parte della persona in questione. La violenza psicologica è stata la più brutale per me».

La principessa ereditaria Mette-Marit e il principe ereditario Haakon, nella foto durante una partita di calcio nel maggio 2024, hanno descritto le accuse riguardanti il loro figlio Marius Borg Høiby come una «questione seria». IMAGO/NTB ROY

La decisione di rendere pubblici questi dettagli scioccanti non è dovuta a un desiderio di attenzione. Al contrario, vuole far capire alle persone che episodi del genere sono già accaduti in passato e devono essere fermati con urgenza.

«Non possiamo più permettere che altre donne subiscano una cosa del genere e mi sento in dovere di denunciarlo», ha aggiunto.

Un appello urgente

La ragazza ha anche sottolineato che non crede che le persone «che espongono gli altri a questo tipo di trauma capiscano quanto esso formi una persona».

La modella ha continuato: «Anche dopo anni di aiuto professionale e di sostegno da parte della mia meravigliosa famiglia, del mio fidanzato e dei miei amici, in qualche modo non si torna mai a essere la stessa persona».

Alla fine del suo messaggio, ha lanciato un appello urgente ai suoi followers: «Prendetevi cura gli uni degli altri e siate gentili gli uni con gli altri».