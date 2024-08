Marius Borg Høiby con la madre, la principessa ereditaria norvegese Mette-Marit. archivio KEYSTONE/Lise Aserud/NTB via AP

La polizia sta indagando sul figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di aggressione e di danni alla proprietà. Marius Borg Høiby commenta ora la vicenda in un testo.

Il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit avrebbe avuto un comportamento violento nei confronti della fidanzata.

Secondo le sue dichiarazioni, era sotto l'effetto di alcol e cocaina.

Høiby è il figlio di Mette-Marit avuto da una precedente relazione. Mostra di più

Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, ha ammesso di essere stato violento nei confronti della fidanzata e di aver distrutto alcuni oggetti nel suo appartamento.

Secondo l'emittente norvegese NRK, il 27enne ha parlato dell'accaduto in un testo inviato all'emittente pubblica dal suo avvocato. Secondo la dichiarazione, era sotto l'effetto di alcol e cocaina.

Høiby, che è stato avuto dalla principessa 50enne in una precedente relazione, è stato arrestato a Oslo il 4 agosto con l'accusa di aggressione e danni alla proprietà e rilasciato il giorno successivo. La polizia sta ancora indagando.

Problemi di salute mentale e abuso di droghe

Nel testo, Høiby spiega di soffrire di problemi psicologici e di abuso di droghe, motivo per cui vuole farsi curare. Continua dicendo: «Il mio abuso di sostanze e le mie diagnosi non possono però giustificare quello che (...) è successo». Intende quindi assumersi la responsabilità di quanto accaduto e dire la verità alla polizia.

Tuttavia, la cosa più importante per lui è quella di scusarsi con la sua ragazza, ha precisato Høiby, che si è scusato anche con la sua famiglia. «So che il mio comportamento ha avuto un forte impatto su di loro», si legge nella dichiarazione.

«In una famiglia è importante essere presenti»

A causa dell'incidente la madre di Høiby, Mette-Marit, si è recata ai Giochi Olimpici di Parigi un po' più tardi del previsto la scorsa settimana.

In una conferenza stampa a Parigi, il principe ereditario Haakon (51 anni) ha dichiarato a «TV2»: «Nella nostra famiglia, come in tutte, a volte è importante essere presenti. Questa volta sono stato io a correre». La settimana scorsa Haakon ha definito l'indagine sul figliastro «una questione seria», ma non ha voluto commentare ulteriormente il caso.

Negli ultimi anni Borg Høiby si era ritirato dal trambusto pubblico che circondava la sua famiglia e aveva chiesto alla stampa di rispettare la sua vita privata.

