Matte-Marit accanto al marito durante una conferenza stampa (immagine d'archivio). La principessa è malata e non può viaggiare.

Come è ormai noto, la principessa ereditaria Mette-Marit soffre di fibrosi polmonare cronica. I suoi ultimi appuntamenti pubblici sono stati cancellati per motivi di salute.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit soffre di fibrosi polmonare cronica.

Per questo motivo il Palazzo reale è spesso costretto a cancellare molti appuntamenti della 50enne.

Il principe ereditario Haakon sta quindi viaggiando da solo per la Norvegia. Mostra di più

La salute della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit non è ancora migliorata. Anzi. Solo a metà settembre il Palazzo ha annullato un viaggio in Svezia a causa dei suoi problemi di salute.

E al momento sono saltati altri diversi appuntamenti. Il calendario pubblico della famiglia reale prevedeva infatti la presenza della 50enne all'inaugurazione di uno storico maneggio il 13 ottobre, ma l'apparizione è stata cancellata.

La malattia di Mette-Marit è cronica

Mette-Marit, giova ricordare, è affetta da fibrosi cistica, ossia una malattia metabolica congenita piuttosto comune in Europa. In Svizzera, circa 1.000 persone vivono con questo problema, come scrive l'associazione Fibrosi Cistica Svizzera.

Il principe Haakon viaggia da solo per la Norvegia

Anche un viaggio attraverso la provincia norvegese del Vestland è stato di recente cancellato dal calendario reale. Dal 26 al 28 settembre, Mette-Marit e Haakon avevano infatti in programma di visitare insieme diversi comuni.

Tuttavia, il principe ereditario ha dovuto partecipare a questi eventi senza la moglie. Ma altri membri della famiglia reale norvegese lo hanno accompagnato.

Della malattia della moglie Haakon aveva parlato di recente in un'intervista.