La cantante dovrà corrispondere la maxi-somma a Dalton Gomez come parte dell’accordo per il divorzio.

Ariana Grande dovrà versare nelle casse dell’ex marito Dalton Gomez oltre un milione di dollari. I due hanno chiesto il divorzio a settembre, e la pratica per la separazione è stata facilitata dall’accordo che la coppia aveva stipulato prima di convolare a nozze nel 2021.

Come scritto sui documenti ottenuti dal The Blast, la cantante dovrà pagare la cifra di 1.25 milioni di dollari, secondo quanto pattuito nell’accordo per il divorzio. Gomez inoltre incasserà il 50% dalla vendita della villa di Los Angeles, in cui viveva con la cantante. Ariana si farà infine carico delle spese legali.

Dal breve matrimonio non sono nati figli, dunque non ci sarà nessuna questione relativa alla custodia o al mantenimento da risolvere.

I due hanno indicato come data della separazione il 20 febbraio 2023. Grande e Gomez hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio 2020, per poi sposarsi nel maggio 2021.

