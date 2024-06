Belen Rodriguez rivela: «Torno a settembre in TV»

Belen Rodriguez

La showgirl si prepara a rientrare in campo: «Dopo essermi presa una pausa dalla televisione e dal mondo dello spettacolo, a settembre tornerò. E con delle belle cose».

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Belén Rodríguez è tornata al centro dell'attenzione al BCT Festival di Benevento, svelando dettagli intimi della sua nuova vita e dei progetti futuri.

Ha anche rivelato che tornerà in televisione in autunno.

La showgirl ha inoltre ammesso di aver preso una pausa dal mondo dello spettacolo dopo aver detto addio a «Tú sí que vales», temendo di essere dimenticata dal pubblico.

Durante questo periodo di pausa, Belén ha trovato conforto e nuova felicità accanto a Angelo Edoardo Gavano, con il quale ha iniziato una nuova storia d'amore. Mostra di più

Belén Rodríguez è tornata al centro dell'attenzione al BCT Festival di Benevento, svelando dettagli intimi della sua nuova vita e dei progetti futuri, compreso il tanto atteso ritorno in televisione previsto per l'autunno.

La showgirl ha ammesso di aver preso una pausa necessaria dal mondo dello spettacolo dopo aver detto addio a «Tú sí que vales», temendo di essere dimenticata dal pubblico.

«Avevo paura che la gente non mi volesse più, ma ne avevo bisogno. Mi è mancata l'adrenalina e soprattutto il pubblico», ha confessato Belén che ora sta scaldando i motori. «Dopo essermi presa una pausa dalla televisione e dal mondo dello spettacolo, a settembre tornerò. E con delle belle cose».

Una nuova storia d'amore

Durante questo periodo di pausa, Belén ha trovato conforto e nuova felicità accanto a Angelo Edoardo Gavano, con il quale ha iniziato una nuova storia d'amore.

Tuttavia, nonostante la gioia, ha anche espresso le sue paure riguardo al futuro. «Ho paura di non avere più le stesse energie e la stessa leggerezza di una volta, ma anche di non riuscire più ad avere un matrimonio stabile, di perdere i genitori. Ho tante paure come ce le hanno tutti».

Prima del suo ritorno in TV, Belén avrà un altro importante ruolo da svolgere come damigella d'onore al matrimonio della sorella Cecilia Rodríguez, previsto per il prossimo 30 giugno. «Sono emozionata e auguro loro di avere un lunghissimo matrimonio», ha detto Belén con entusiasmo.

Frecciatina a Francesca Fagnani

Riguardo al suo ritorno in televisione, Belén ha tenuto segreto il network che la ospiterà, affermando che non parteciperà al programma «Belve» nonostante l'invito ricevuto. «Mi hanno invitata, ma ho detto di no. Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe», ha dichiarato la showgirl argentina.

Belén ha anche lanciato una frecciata verso Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, sottolineando il suo approccio più comprensivo. «Fossi al suo posto, sarei più comprensiva, sarei un po' più buona. So che non farebbe lo stesso share se fosse così, ma io sarei più comprensiva. Non farei la cattiva solo perché mi conviene».

Covermedia