Bianca Balti si mostra sui social media con un drastico cambio di look: la modella italiana ha tagliato i capelli corti in vista dell'inizio della chemioterapia. A settembre le è stato diagnosticato un cancro alle ovaie al terzo stadio, per cui ha subito un intervento chirurgico.

«Un passo alla volta»: così Bianca Balti annuncia sui social media il drastico cambio di aspetto. La modella italiana ha tagliato la sua lunga chioma castana in vista dell'inizio della chemioterapia: «Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia», scrive nelle storie di Instagram.

Un messaggio di speranza per la 40enne a cui un mese fa è stato infatti diagnosticato un cancro al terzo stadio alle ovaie, per cui si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico d'urgenza.

La top model ha deciso di condividere il suo percorso di cura sui social network, in tutti i suoi aspetti, anche quelli meno glamour, come la lunga cicatrice che ora le percorre l'addome.

Non ha perso però il sorriso, come si vede sia negli scatti in bianco e nero pubblicati su Instagram, che nel video pubblicato su TikTok. «#lavitaèbella» è l'hashtag e il motto della modella, che condivide sotto ogni post che racconta del suo percorso.