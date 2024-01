La cantante Britney Spears frequenta da anni il Four Seasons Hotel, ma ora altri ospiti si sono lamentati di lei. Steve Marcus/Las Vegas Sun/dpa

Britney Spears è stata bandita da un hotel di lusso perché altri ospiti della struttura si sono lamentati, sostenendo che la cantante si comportava in modo «bizzarro» e che si era spogliata in piscina.

Hai fretta? blue News riassume per te Britney Spears va spesso in vacanza al Four Seasons Hotel di Los Angeles.

Adesso alla 42enne è stato vietato di soggiornare nel lussuoso albergo perché altri ospiti si sono lamentati di lei.

La popstar stava facendo venire il mal di testa al personale e si comportava in modo «bizzarro». Mostra di più

Britney Spears è un ospite abituale del «Four Seasons Hotel» di Los Angeles. O meglio: lo era, perché ora dovrà cercare un altro hotel di lusso dove soggiornare, visto che le è stato vietato di frequentare l'albergo.

Come scrive il «The Sun», la cantante «ha fatto venire il mal di testa al personale» e gli altri ospiti si sono lamentati per «comportamenti bizzarri» e «spogliarelli in piscina».

La 42enne era già stata bandita dall'hotel lo scorso anno, ma si trattava di un provvedimento temporaneo: adesso è stata nuovamente inserita nella «lista nera» del Four Seasons.

«Alcuni ospiti si sono lamentati del fatto che la Spears era in topless in piscina e li ha fatti sentire a disagio, e il suo comportamento è spesso bizzarro e fastidioso», ha dichiarato una fonte al quotidiano britannico.

«Non ha più accesso»

Il personale avrebbe inoltre parlato dell'accaduto in tutta la struttura, dicendo che il suo comportamento è stato deplorevole, ma che d'ora in avanti «non avrà più accesso all'hotel e in particolare alla SPA».

La cantante è una grande fan della zona relax e benessere del lussuoso hotel. Il Four Seasons dispone infatti di una piscina coperta e un centro per massaggi e trattamenti per gli ospiti: «Molti clienti facoltosi e di alto livello vengono qui e spendono migliaia di dollari. Non vogliono ovviamente che si sentano a disagio», dice l'insider.