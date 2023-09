Britney Spears

La regina del pop vuole aiutare la collega più giovane in seguito alla rottura con Sam Asghari.

Madonna preoccupata per Britney Spears e la situazione che sta vivendo per via della separazione da Sam Asghari. Stando a quanto riporta una fonte a RadarOnline, la cantante 65enne ha molto a cuore l’ex stellina Disney e le ha fatto una richiesta particolare: quella di unirsi al suo prossimo tour.

«Sente che è giunto il momento per Britney di ricevere amore, guida e sostegno, piuttosto che essere manipolata o sfruttata, vuole che la Spears si unisca al suo tour».

Madonna e Britney Spears hanno dato scandalo nel 2003 con il loro bacio ai VMA e insieme hanno inciso la hit «Me against the music».

Il tour di Madonna partirà in ottobre da Londra – e farà tappa anche in Italia, a Milano – dopo che è stato posticipato qualche mese fa a seguito di alcuni problemi di salute di Lady Ciccone.

Britney, intanto, è accusata dall’ex marito Sam Asghari di tradimento e violenza. Il modello e personal trainer assicura di essere stato picchiato dalla Spears mentre dormiva. Ha inoltre chiesto di avere una parte della fortuna della popstar nonostante l’accordo prematrimoniale firmato un anno fa. L’artista ha deciso di tutelarsi assumendo Laura Wasser, noto avvocato divorzista.

