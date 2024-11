Chris Martin

Dietro al curioso gesto del frontman dei Coldplay pare si celi un terrificante ricordo.

Covermedia

Chris Martin è stato visto baciare l'asfalto all'aeroporto di Sydney prima di salire a bordo di un jet privato per Auckland, Nuova Zelanda.

Il cantante aveva seguito la stessa routine dopo essere atterrato in Malesia l'anno scorso prima di un concerto e in Indonesia durante il precedente tour.

Martin non ha confermato il motivo del bizzarro gesto, ma il rituale potrebbe derivare da un incontro ravvicinato con la morte, avvenuto quasi 20 anni fa. Il rocker, che ha formato i Coldplay a Londra nel 1997, ha rivelato di essere quasi morto in un incidente aereo durante un viaggio in Africa, nel 2005. Poco prima di atterrare all'aeroporto di Tamale, in Ghana, l'aereo fu colpito da una tempesta di sabbia.

«È stato terrificante», ha detto Martin al The Sun all'epoca. «Una volta all'anno, per una settimana, tutta questa polvere si solleva dal deserto del Sahara. Non si vedeva niente. Io non riuscivo a vedere cosa ci fosse sotto e, a quanto pare, nemmeno il pilota».

All'epoca Chris era sposato con l'attrice Gwyneth Paltrow, con cui ha una figlia, Apple, ora ventenne, e un figlio, Moses, 18. Quando pensava che l'aereo stesse per precipitare, Chris ha ammesso di aver pensato alla figlia, che aveva appena 1 anno: «Ho pensato: "Dovrà avere un patrigno"».

Covermedia