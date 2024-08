Dalila Di Lazzaro rivela: «Io e Alain Delon facemmo l'amore dietro il camerino»

Dalila Di Lazzaro

L'attrice esprime oggi un profondo rimpianto per non essere stata vicina ad Alain Delon negli ultimi anni della sua vita, dopo l'intimo legame che li ha uniti in passato.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Dalila Di Lazzaro, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha rievocato la sua intensa relazione con Alain Delon, rivelando un aneddoto che ha lasciato senza parole.

L'attrice ha ricordato l'incontro a Montecarlo, dove la passione tra i due divi si accese rapidamente.

Tra le altre cose, ha raccontato: «L'ultima volta abbiamo fatto l'amore dietro la sua roulotte-camerino, in piedi, come i ragazzini. A fine riprese ci scambiammo un dono: lui un medaglione, io il suo ritratto».

Dalila, infine, ha confessato di vivere con un rimorso profondo: «Non lo rividi più, non gli sono stata vicina nei suoi ultimi anni». Mostra di più

Dalila Di Lazzaro, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha rievocato la sua intensa relazione con Alain Delon, rivelando un aneddoto che ha lasciato il pubblico senza parole: «Facemmo l'amore dietro il camerino».

L'attrice ha ricordato l'incontro a Montecarlo, dove la passione tra i due divi si accese rapidamente. «Non ricordava di avermi già vista. Lo richiamarono sul set. Chiesi dove fosse il suo camerino e un tipo della produzione a gran voce mi prese a male parole: «volete tutte Delon»... Dal nulla sbucò lui, Alain. Mi fece cenno di seguirlo», ricorda Dalila, che girò con lui il film Tre uomini da abbattere.

«Sul set cominciò una corte silenziosa e magnetica. Si fece dare due stanze comunicanti. Bussò, ero sotto la doccia. Dissi di aspettarmi, lo ritrovai sotto le coperte del letto. Si mise sopra di me. Io, intimidita, bofonchiai che aveva un bell'accappatoio. Si innervosì e se ne andò. Di notte tornò. Mi sentii toccare, baciare. Aveva la pelle di velluto, olivastra, da perdere la testa», continua l'attrice.

«L'ultima volta abbiamo fatto l'amore dietro la sua roulotte-camerino, in piedi, come i ragazzini. A fine riprese ci scambiammo un dono: lui un medaglione, io il suo ritratto», confessa Dalila, che vive però con un rimorso profondo: «Non lo rividi più, non gli sono stata vicina nei suoi ultimi anni».

Covermedia