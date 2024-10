Damiano David

Il frontman dei Måneskin debutta da solista con «Silverlines» e parla del futuro della band e della sua relazione con Dove Cameron.

CoverMedia / Covermedia KI Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Damiano David ha scelto il palco di «Che Tempo Che Fa» per presentare il suo singolo da solista «Silverlines», segnando un'importante tappa nella sua carriera.

Il cantante dei Måneskin ha descritto il brano come un'espressione di un lato di sé finora nascosto.

Damiano ha voluto tranquillizzare i fan del gruppo: «Siamo amici come prima. È solo un Erasmus!», lasciando intendere che la band non si è sciolta, ma sta solo prendendo una pausa temporanea.

Non è mancato il riferimento alla sua relazione con l'attrice Dove Cameron. «Lei è a Los Angeles, io a Roma, ma stiamo pensando di andare a vivere insieme». Mostra di più

Damiano David ha scelto il palco di «Che Tempo Che Fa» per presentare il suo singolo da solista «Silverlines», segnando un'importante tappa nella sua carriera.

Il cantante dei Måneskin ha descritto il brano come un'espressione di un lato di sé finora nascosto. «Dopo tanti anni, avevo la necessità di esprimere un lato diverso di me. Ho capito che per me l'amore è un punto di partenza, non un punto d'arrivo», ha spiegato Damiano a Fabio Fazio, sottolineando come il brano rappresenti la sua evoluzione personale e artistica.

Durante l'intervista, Fazio ha inevitabilmente toccato il tema dei Måneskin, chiedendo se la sua nuova carriera solista significasse la fine della band. Damiano ha voluto tranquillizzare i fan: «Siamo amici come prima. È solo un Erasmus!», lasciando intendere che la band non si è sciolta, ma sta solo prendendo una pausa temporanea, un'opportunità per esplorare nuovi orizzonti.

Non è mancato il riferimento alla sua relazione con l'attrice Dove Cameron. «Lei è a Los Angeles, io a Roma, ma stiamo pensando di andare a vivere insieme».

Covermedia