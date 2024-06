David Beckham

L'ex calciatore è stato insignito dal monarca del ruolo di ambasciatore per la sua non profit King's Foundation.

David Beckham è stato insignito da re Carlo III del ruolo di ambasciatore per la sua fondazione benefica. La King's Foundation del monarca britannico offre formazione nelle arti tradizionali e nelle competenze artigianali, nonché in architettura e design, scienza, ingegneria, orticoltura, wellbeing e hospitality.

L'ex capitano dell'Inghilterra ha recentemente visitato gli Highgrove Gardens presso la residenza del re Highgrove House per saperne di più sull'ente di beneficenza e ha accettato il ruolo di ambasciatore grazie all'interesse condiviso con il monarca per l'apicoltura e la natura in generale.

«Sono entusiasta di poter lavorare alla King's Foundation e avere l'opportunità di diffondere consapevolezza sul lavoro della charity», ha dichiarato Beckham in un comunicato. «Ho sempre desiderato aiutare i giovani ad espandere i loro orizzonti e non vedo l'ora di sostenere i programmi educativi della Fondazione e i suoi sforzi per garantire ai giovani un maggiore accesso alla natura».

Parlando dell'hobby che lo accomuna a Carlo, il 49enne ha aggiunto: «È stato stimolante apprendere dal Re il lavoro della Fondazione di Sua Maestà durante la mia recente visita a Highgrove Gardens e scambiarci dei consigli sull'apicoltura!»

Kristina Murrin, amministratrice delegata della King's Foundation, ha detto: «Non vediamo l'ora di lavorare con David nei prossimi mesi e anni, in modo da poter condividere il lavoro della Fondazione con un pubblico più ampio».

