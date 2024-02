Lionel Messi entra in campo a Hong Kong per farsi vedere ... ma non giocherà. IMAGO/ZUMA Wire

Leo Messi e Luis Suarez, in tour con l'Inter-Miami a Hong Kong, non sono scesi in campo per la partita tanto pubblicizzata nel Paese asiatico. Anche la politica si è fatta sentire, mentre Beckham è stato sommerso dai fischi.

Il calciatore più popolare del pianeta, Leo Messi, è arrivato a Hong Kong per un tour di preparazione organizzato da Beckham e soci, in vista dell'imminente inizio del campionato di MLS.

Infortunato al bicipite femorale, l'argentino è però rimasto in panchina mentre il suo Inter ha battuto 4-1 l'undici locale davanti a quasi 40'000 tifosi. Spettatori accorsi quasi esclusivamente per vedere all'opera il vincitore di 8 palloni d'oro.

Da subito sono stati intonati cori che chiedevano «il rimborso» del biglietto, mentre il discorso di David Beckham veniva soffocato dai fischi.

«Gli organizzatori ci devono una spiegazione»

«Per quanto riguarda il fatto che Messi non abbia giocato la partita oggi, il governo, così come tutti i tifosi di calcio, sono estremamente delusi dall'accordo degli organizzatori. L'organizzatore deve una spiegazione a tutti gli appassionati di questo sport», ha dichiarato il Comitato per i grandi eventi sportivi (MSEC) del governo di Hong Kong.

La partita era stata largamente pubblicizzata facendo leva sulla presenza del numero 10, che invece non ha giocato. IMAGO/VCG

Irritato, l'MSEC, ha fatto sapere che intraprenderà delle azioni in base ai termini e alle condizioni, «tra cui la riduzione dell'importo dei finanziamenti in seguito alla mancata disputa della partita da parte di Messi».

1'000 dollari di Hong Kong per un biglietto

Il comitato ha dichiarato di aver concesso 15 milioni di dollari di Hong Kong (1,7 milioni di franchi circa) per l'evento e un milione di dollari di Hong Kong per la sede. Inoltre, i 38'323 spettatori giunti allo stadio per vedere la Pulga in azione, hanno pagato più di 1'000 dollari di Hong Kong (120 franchi) per il biglietto.

Leo Messi non ha giocato, così come il suo compagno, l'altra grande star, Luis Suarez, anche lui fuori per un infortunio al ginocchio.

Nel secondo tempo, i cori «vogliamo Messi» si sono intensificati, mentre il comproprietario David Beckham è stato sommerso dai fischi al termine della partita, quando ha cercato di ringraziare i tifosi per il loro «incredibile sostegno».

«Decisione presa dallo staff medico all'ultimo momento»

«Non avevamo alcuna informazione sulla mancata partecipazione di Messi o Suarez prima del calcio d'inizio», hanno fatto sapere gli organizzatori.

Gerardo Martino, dirigente del club statunitense, ha dichiarato: «Comprendiamo la delusione dei tifosi per l'assenza di Messi e Suarez e ci scusiamo per questo, ma questa è stata una decisione presa con il nostro staff medico. Se ci fosse stato un modo per farli giocare anche solo un po' lo avremmo fatto, ma c'erano troppi rischi».