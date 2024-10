Gianluigi «Gigio» Donnarumma si sposa: il portiere del PSG ha chiesto la mano della sua compagna, Alessia Elefante. E a fare da sfondo per la sua proposta da sogno Parigi, la città europea più romantica per eccellenza. «È questa la vita vera?», scrive la coppia sotto il video dello spettacolare fidanzamento.

amo Alessia Moneghini

Hai fretta? blue News riassume per te Gianluigi «Gigio» Donnarumma convola a nozze: il portiere del PSG ha chiesto alla sua compagna, Alessia Elefante, di sposarlo.

A fare da sfondo alla sua proposta da sogno la città romantica per eccellenza, Parigi.

Su Instagram i due hanno condiviso il video dello spettacolare fidanzamento.

Donnarumma ed Elefante sono una coppia dal 2016 e lo scorso settembre hanno accolto il loro primo figlio, Leo. Mostra di più

La Tour Eiffel e la Senna da sfondo, petali di rosa e fiori sparsi dappertutto, una scia di candele e un mare di palloncini: sembra un sogno, ma non lo è. È la proposta di matrimonio di Gianluigi «Gigio» Donnarumma ad Alessia Elefante.

Il portiere del PSG ha infatti chiesto alla sua storica compagna di sposarlo, come riporta tra gli altri «Fanpage». E quale luogo migliore per farlo se non Parigi, la città più romantica per eccellenza? Lei ha, ovviamente, detto di sì.

I due hanno condiviso il video dello spettacolare fidanzamento su Instagram: «È questa la vita vera?», ha scritto la futura sposa nella didascalia del filmato.

Non sono mancate le congratulazioni di fan, amici e celebrità, tra cui il trapper napoletano Geolier, ma nei commenti si legge anche qualche critica: «Tutto non spontaneo», scrive un utente. «Dovrebbe restare un momento intimo», commenta un altro.

Come ricorda il portale italiano, i due sono una coppia dal 2016, quando il calciatore era al Milan. Nel 2021 si trasferiscono appunto a Parigi, dove Donnarumma è stato ingaggiato per giocare nel Paris Saint-Germain.

Infine il 13 settembre di quest'anno hanno accolto il loro primo figlio, Leo.