Dopo il coming out di Ralf Schumacher, l'ex moglie Cora pubblica un messaggio criptico

Due settimane dopo il coming out di Ralf Schumacher, l'ex moglie Cora Schumacher condivide le sue emozioni su Instagram. La donna ha pubblicato una foto del matrimonio e ha scritto: «Le lacrime dicono più delle parole».

Per quindici giorni Cora Schumacher non ha reagito alla notizia della relazione di Ralf Schumacher con il fidanzato Étienne.

Adesso la donna ha pubblicato una foto emozionante di sé stessa in abito da sposa. Cora e Ralf Schumacher si erano sposati nel 2001 e hanno un figlio.

Nella foto si vede Cora piangere, probabilmente per mostrare il suo profondo disagio emotivo. I follower chiedono su Instagram: «Cosa dovrebbe dirci questa foto?». Mostra di più

Cora Schumacher ha commentato il suo ultimo post su Instagram con un messaggio criptico: «Le lacrime dicono più delle parole».

Nella foto la si vede molti anni fa, con un velo da sposa mentre una lacrima le scende lungo la guancia.

Il fatto che la donna abbia condiviso una foto di sé stessa come sposa in lacrime, e proprio ora, due settimane dopo che il suo ex marito Ralf Schumacher ha reso pubblico il suo nuovo amore per un uomo, ha sollevato molte domande.

Il post lascia i fan perplessi

La foto del matrimonio di Cora su Instagram sta attirando molti commenti e sta sollevando dubbi tra i suoi follower, che si chiedono: «Cosa stai cercando di dirci?». Altri invece inveiscono contro Ralf.

Ad esempio un utente di Instagram ha scritto: «Un abbraccio, Cora». Un altro commento recita: «Stai facendo esattamente la cosa giusta. Possiamo solo essere orgogliosi di te».

Ralf Schumacher celebra il suo amore per Étienne

Nel frattempo, Ralf sta celebrando pubblicamente il suo amore per il fidanzato Étienne.

Il francese ha recentemente accompagnato l'ex pilota di Formula 1 in pista. I due innamorati sono anche apparsi con il figlio di Schumacher, David, a cena a Colonia.

Dopo il coming out su Instagram, numerose celebrità e fan hanno contattato Ralf Schumacher con commenti affettuosi.

«Ralf ed Étienne sono sopraffatti dai commenti positivi provenienti da tutto il mondo, nessuno se lo aspettava davvero», ha dichiarato un portavoce della famiglia all'agenzia di stampa tedesca.