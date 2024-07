Pamela Anderson Instagram Screenshot @pamelaanderson

Pamela Anderson ha festeggiato il 1. luglio il suo 57mo compleanno. Invece di una festa glamour, l'ex bagnina di «Baywatch» ha trascorso la giornata in giardino e preparando il pane.

Von Marjorie Kublun

Hai fretta? blue News riassume per te In occasione del suo 57mo compleanno, Pamela Anderson si è mostrata su Instagram mentre piantava fiori e preparava il pane.

Nel commento a una foto, si descrive come «più felice che mai».

L'ex sex symbol tornerà presto sul grande schermo con il remake di «The Naked Gun». Mostra di più

Pamela Anderson ha festeggiato il suo 57mo compleanno, che cadeva il 1. luglio, senza fare nulla di così straordinario, come invece si potrebbe pensare.

In occasione del suo giorno, l'ex icona di «Baywatch» ha condiviso con i suoi 3,6 milioni di follower su Instagram delle foto che la immortalavano semplicemente mentre piantava dei fiori in giardino e mentre stava preparando il pane.

Margherite al posto di regali di lusso e una pagnotta che lievita al posto di un buffet sfarzoso, come invece sarebbe successo tanti anni fa. Ma ora le cose, a quanto pare, sono cambiate.

L'attrice Pamela Anderson è diventata un'icona degli anni '90 con la serie «Baywatch». Instagram Screenshot @pamelaanderson

«Più felice che mai»

Nella didascalia, la Anderson scrive: «Più felice che mai... Grazie per tutto l'amore e per gli auguri di compleanno. Con amore, P».

Un'altra foto mostra un biglietto scritto a mano che recita: «Renderò la vita bella, costi quel che costi».

L'attrice ha festeggiato il suo compleanno poco dopo un altro anniversario: il suo marchio di skincare «Sonsie» ha infatti compiuto un anno.

In un reel di Instagram per l'anniversario dell'azienda, l'attrice si è mostrata senza trucco e ha così presentato la sua pelle impeccabile.

La neo 57enne è anche apparsa nel documentario di Netflix «Pamela: A Love Story» senza trucco e senza posa in situazioni quotidiane. La trasformazione di Pamela è inconfondibile: ora predilige un look autentico e naturale.

Ritorno al cinema

L'ex modella di «Playboy» e starlette della TV internazionale della serie «Baywatch» - in cui la Anderson ha interpretato la bagnina C. J. - ha pubblicato nel gennaio 2023 le sue memorie «Love, Pamela», in cui ha rivelato la sua (ex) vita movimentata.

Ora la madre di due figli sta per tornare sul grande schermo per un remake di «The Naked Gun» in un ruolo da protagonista accanto a Liam Neeson.