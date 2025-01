Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme a Max Pezzali e a sua moglie Foto Instagram Debora Pelamatti

La relazione tra i due si fa sempre più seria, con la coppia che non si nasconde più. Il loro primo scatto insieme è stato condiviso sui social da Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, durante un suo concerto.

Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera continua a crescere, diventando sempre più seria.

I due ormai non si nascondono più e vivono il loro amore apertamente. La conferma arriva dai social media, dove è stata pubblicata la loro prima foto insieme.

A condividere lo scatto è stata Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, che ha postato su Instagram una serie di immagini dal concerto al Forum di Assago. Mostra di più

La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera continua a crescere, diventando sempre più seria. I due ormai non si nascondono più e vivono il loro amore apertamente. La conferma - come riporta «Leggo.it» - arriva dai social media, dove è stata pubblicata la loro prima foto insieme.

A condividere lo scatto è stata Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, che ha postato su Instagram una serie di immagini dal concerto al Forum di Assago. Tra queste, spicca una foto che ritrae la coppia sorridente, abbracciata a Max e Debora.

Il post di Debora Screenshot foto Instagram

Durante il concerto, anche l'influencer ha documentato ogni momento attraverso le storie su Instagram. In una di queste, ha ripreso la voce degli 883 mentre cantava «Nient'altro che noi», accompagnando il video con un cuore rosso.

Questo gesto sembra essere proprio una dolce dedica al suo nuovo compagno, Giovanni.

La probabile dedica di Chiara a Giovanni Screenshot storia Instagram

La relazione tra Chiara e Giovanni sembra aver preso una piega importante, con la coppia che non esita più a mostrarsi insieme in pubblico. La loro presenza al concerto di Max Pezzali è solo l'ultimo esempio di come ormai vivano il loro amore alla luce del sole.

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.