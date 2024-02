Eleonora Giorgi

L’attrice torna sui social per aggiornare i fan sulla sua salute: «Devo lottare».

Eleonora Giorgi continua a combattere contro il tumore al pancreas, diagnosticatole lo scorso anno.

L’attrice, 70 anni, è tornata sui social dopo un lungo periodo di assenza per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, raccontando di avere avuto una brutta polmonite e un’infezione post-chemioterapica.

«Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione, invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio», ha raccontato Eleonora Giorgi. «Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po’ paura».

«Sono guarita e per la polmonite non sono stata ricoverata, ma ho dovuto comunque fare quindici giorni di antibiotici. Poi ho avuto un’infezione da infusione. Insomma, in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori», ha aggiunto.

Eleonora non perde la speranza e ringrazia il suo pubblico per l’affetto e la vicinanza. «Leggervi è stato bellissimo, soprattutto in quei giorni in cui non mi muovevo. Grazie per l’affetto».

Covermedia