Elisabetta sarebbe felicissima della trasformazione della principessa Kate

La principessa Kate omaggia la defunta regina Elisabetta con i suoi outfit Alla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera al Castello di Windsor, la principessa del Galles ha indossato un giocoso copricapo accanto a Sophie, la duchessa di Edimburgo. Indossava anche un abito a pois, un motivo classico utilizzato più volte dalla famiglia reale britannica. Diana in particolare era nota per i suoi abiti a pois. Immagine: IMAGO/i Images Al Royal Ascot il cappello fa parte del dress code. Nel giugno 2023, Kate ha scelto un cappello ampio e piatto con un grande fiore di tulle sul lato. Immagine: KEYSTONE Al Trooping the Colour lo scorso giugno, la principessa ha scelto un look monocromatico in verde e un cappello a tesa larga con fiocco. Molto simile allo stile della defunta regina Elisabetta. Immagine: KEYSTONE Kate usa occasionalmente anche il bibi, o fascinator (un cappellino all'inglese, ndt) qui in versione con fiocco scultoreo e sofisticato in occasione della St. David's Day Parade a Windsor, nel marzo 2023. Immagine: IMAGO/Cover-Images Uno dei suoi modelli preferiti è stato utilizzato per la messa di Natale 2022 a Sandringham: un cappello di feltro (o fedora) color kaki, che ha abbinato a un cappotto di ispirazione utility (capi ispirati all'abbigliamento da lavoro, ndt). Immagine: KEYSTONE Alla seconda incoronazione di re Carlo, il 5 luglio 2023, indossava un bibi abbinato all'abito blu brillante. Immagine: IMAGO/Avalon.red Kate è stata convincente su tutta la linea e ha contribuito a ignorare in qualche modo le proteste degli oppositori della monarchia. Mentre re Carlo è stato accolto con grandi striscioni e fischi, la principessa ha risposto con compostezza, cordialità in un abito affascinante. Immagine: IMAGO/Avalon.red La «regina del riciclaggio» ha indossato un abito a giacca di lunghezza media della stilista britannica Catherine Walker, con il quale era già apparsa alla celebrazione di Pasqua di aprile e nel Commonwealth Day 2022. Immagine: KEYSTONE Kate ha creato un outfit monocromatico in blu. Non è un caso che il colore sia sinonimo di sicurezza, affidabilità e crei fiducia. Soprattutto, riflette la bandiera scozzese. Immagine: KEYSTONE La principessa del Galles ha indossato un blazer color menta e una gonna a pieghe quando è apparsa insieme a Roger Federer il 4 luglio 2023 a Wimbledon. Un omaggio alla principessa Diana, che ha sempre puntato sulla classica gonna a pieghe. Un look dolce. Immagine: KEYSTONE Ciao tendenza «Barbiecore»! Il 28 giugno, Kate ha riciclato l’abito midi aderente che aveva indossato in precedenza a Wimbledon nel 2021. Immagine: IMAGO/Parsons Media Kate va a segno con i pois: il 27 giugno visita «Hope Street», una comunità residenziale che sta sperimentando un nuovo approccio per sostenere le donne nel sistema giudiziario, a Southampton. Un omaggio a Lady D, che aveva un debole per i pois e li indossava in tutti i colori. Immagine: IMAGO/Avalon.red Oltre ai toni pastello, nel suo guardaroba fanno parte anche i colori forti. In occasione del tradizionale Royal Ascot del 23 giugno indossava il cappello abbinato all'abito rosso acceso. Immagine: KEYSTONE Una gonna a pieghe funziona a Wimbledon, ma anche alla riapertura della National Portrait Gallery di Londra, come mostra Kate il 20 giugno 2023. Immagine: KEYSTONE Ogni anno a giugno, la famiglia reale britannica celebra l'Ordine della Giarrettiera e riporta gli spettatori nel Medioevo con i loro abiti tradizionali. Il look di Kate nel 2023, invece, non era medievale. Piuttosto classicamente elegante grazie al motivo a pois, alle maniche a sbuffo e al fascinator. Immagine: IMAGO/Cover-Images La principessa Kate omaggia la defunta regina Elisabetta con i suoi outfit Alla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera al Castello di Windsor, la principessa del Galles ha indossato un giocoso copricapo accanto a Sophie, la duchessa di Edimburgo. Indossava anche un abito a pois, un motivo classico utilizzato più volte dalla famiglia reale britannica. Diana in particolare era nota per i suoi abiti a pois. Immagine: IMAGO/i Images Al Royal Ascot il cappello fa parte del dress code. Nel giugno 2023, Kate ha scelto un cappello ampio e piatto con un grande fiore di tulle sul lato. Immagine: KEYSTONE Al Trooping the Colour lo scorso giugno, la principessa ha scelto un look monocromatico in verde e un cappello a tesa larga con fiocco. Molto simile allo stile della defunta regina Elisabetta. Immagine: KEYSTONE Kate usa occasionalmente anche il bibi, o fascinator (un cappellino all'inglese, ndt) qui in versione con fiocco scultoreo e sofisticato in occasione della St. David's Day Parade a Windsor, nel marzo 2023. Immagine: IMAGO/Cover-Images Uno dei suoi modelli preferiti è stato utilizzato per la messa di Natale 2022 a Sandringham: un cappello di feltro (o fedora) color kaki, che ha abbinato a un cappotto di ispirazione utility (capi ispirati all'abbigliamento da lavoro, ndt). Immagine: KEYSTONE Alla seconda incoronazione di re Carlo, il 5 luglio 2023, indossava un bibi abbinato all'abito blu brillante. Immagine: IMAGO/Avalon.red Kate è stata convincente su tutta la linea e ha contribuito a ignorare in qualche modo le proteste degli oppositori della monarchia. Mentre re Carlo è stato accolto con grandi striscioni e fischi, la principessa ha risposto con compostezza, cordialità in un abito affascinante. Immagine: IMAGO/Avalon.red La «regina del riciclaggio» ha indossato un abito a giacca di lunghezza media della stilista britannica Catherine Walker, con il quale era già apparsa alla celebrazione di Pasqua di aprile e nel Commonwealth Day 2022. Immagine: KEYSTONE Kate ha creato un outfit monocromatico in blu. Non è un caso che il colore sia sinonimo di sicurezza, affidabilità e crei fiducia. Soprattutto, riflette la bandiera scozzese. Immagine: KEYSTONE La principessa del Galles ha indossato un blazer color menta e una gonna a pieghe quando è apparsa insieme a Roger Federer il 4 luglio 2023 a Wimbledon. Un omaggio alla principessa Diana, che ha sempre puntato sulla classica gonna a pieghe. Un look dolce. Immagine: KEYSTONE Ciao tendenza «Barbiecore»! Il 28 giugno, Kate ha riciclato l’abito midi aderente che aveva indossato in precedenza a Wimbledon nel 2021. Immagine: IMAGO/Parsons Media Kate va a segno con i pois: il 27 giugno visita «Hope Street», una comunità residenziale che sta sperimentando un nuovo approccio per sostenere le donne nel sistema giudiziario, a Southampton. Un omaggio a Lady D, che aveva un debole per i pois e li indossava in tutti i colori. Immagine: IMAGO/Avalon.red Oltre ai toni pastello, nel suo guardaroba fanno parte anche i colori forti. In occasione del tradizionale Royal Ascot del 23 giugno indossava il cappello abbinato all'abito rosso acceso. Immagine: KEYSTONE Una gonna a pieghe funziona a Wimbledon, ma anche alla riapertura della National Portrait Gallery di Londra, come mostra Kate il 20 giugno 2023. Immagine: KEYSTONE Ogni anno a giugno, la famiglia reale britannica celebra l'Ordine della Giarrettiera e riporta gli spettatori nel Medioevo con i loro abiti tradizionali. Il look di Kate nel 2023, invece, non era medievale. Piuttosto classicamente elegante grazie al motivo a pois, alle maniche a sbuffo e al fascinator. Immagine: IMAGO/Cover-Images

A qualche giorno dal primo anniversario della morte di Elisabetta II, blue News dedica uno sguardo alla principessa Catherine, che rende omaggio alla defunta regina anche visivamente e soprattutto con il suo accessorio preferito: il cappello.

Hai fretta? blue News riassume per te L'8 settembre è stato il primo anniversario della morte della regina Elisabetta.

La principessa Kate basa i suoi look su quelli della defunta regina, sicuramente con un pizzico di modernità.

Il cappello è un accessorio indispensabile per un outfit regale. Mostra di più

La principessa Catherine sembra adattarsi bene al suo nuovo ruolo, che dovrebbe prepararla a quello di futura moglie del monarca. E nonostante le grandi orme che sta seguendo, ovvero quelle di Diana, dovrebbe cercare di definire da sola la propria strada, con il proprio ruolo.

Questo include anche il giusto vestiario. Kate è considerata un'icona della moda in tutto il mondo e colpisce con i suoi tipici abiti a portafoglio e a giacca, gli aderenti midi dresses e i classici blazer di tweed.

Il suo nuovo ruolo prevede anche il cappello come accessorio. Mentre in passato era il cerchietto uno dei suoi accessori preferiti, «tipicamente Kate», adesso come principessa fa sempre più affidamento sull'iconico copricapo dell'ex regina.

Elisabetta non usciva mai di casa, o meglio di palazzo, senza cappello, il suo compagno costante. Sembra che ne possedesse 5.000 pezzi. E questo perché voleva essere visibile sia da lontano che da tutti. Indossava un foulard di seta intorno alla testa solo nel tempo libero, e per andare a cavallo, tra le altre cose. Infatti nessun copricapo può resistere ai forti venti.

Con o senza piume anche Kate apprezza il cappello

Il cappello di feltro ritorna spesso nel look della principessa, ma per lei questo non ha certamente nulla a che fare con gli indumenti usati per la caccia. Con o senza piume decorative sul lato, in kaki o marrone, Kate apprezza il pratico compagno autunnale che protegge perfettamente dal vento e dalle intemperie e sa come combinarlo alla perfezione.

Recentemente ha partecipato a una funzione domenicale in Scozia ed è stata vista indossare una fedora di feltro marrone, come viene anche chiamato il copricapo. Lo ha abbinato ad un cappotto scozzese beige. La principessa brilla come «regina del riciclaggio», quindi il modello farà sicuramente un'altra apparizione questo autunno.

Cappelli colorati: l'immancabile caratteristica della regina

Nel suo guardaroba ci sono anche modelli più leggeri e giocosi: al Royal Ascot indossava un modello rosso e piatto, e alla cerimonia di assegnazione dell'Ordine della Giarrettiera al Castello di Windsor, uno a fiori bianchi si abbinava a un abito a pois.

Anche il suo look all'evento Trooping The Color di giugno è memorabile. Kate abbagliava con un abito verde smeraldo abbinato a un cappello a tesa larga con un fiocco dietro la testa. Un outfit che Elisabetta approverebbe sicuramente al 100%.

Puoi vedere con quali look la principessa Kate ci ha impressionati nel 2023 nella galleria di immagini qui sopra.