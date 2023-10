Eros Ramazzotti FMB

Eros Ramazzotti compie oggi, 28 ottobre, 60 anni. E da oltre 40 calca le scene musicali di tutto il mondo. È considerato una delle star del pop italiano di maggior successo. E ora, dopo 70 milioni di dischi venduti, festeggia il suo successo con un nuovo album.

Hai fretta? blue News riassume per te La star del pop italiano Eros Ramazzotti compie 60 anni il 28 ottobre.

Il cantante è cresciuto a Roma in circostanze umili.

A renderlo famoso fu il Festival di Sanremo, nel 1984, quando vinse nella categoria esordienti con la canzone «Terra promessa». Mostra di più

I suoi capelli sono ormai grigi, il pizzetto brizzolato, ma sempre ben curato. Ma anche dopo quattro decenni di carriera, Eros Ramazzotti ha ancora il successo e la popolarità di sempre.

La caratteristica voce nasale della popstar italiana continua a deliziare i suoi innumerevoli fan. E attualmente è spesso in viaggio per portare le canzoni del suo ultimo album «Battito Infinito» sui palchi internazionali.

Oggi, sabato 28 ottobre, Ramazzotti festeggia il suo 60mo compleanno.

L'italianità è importante per lui

Quasi nessuno incarna l'Italia come Ramazzotti. È uno dei più importanti rappresentanti artistici del suo Paese. Soprattutto negli anni '90, quasi nessun altro era riuscito a superarlo: chi pensava all'Italia in quel periodo pensava al cantante romano.

Molte delle sue hit, come «Più bella cosa» o «Fuoco nel fuoco», sono famose in tutto il mondo. Anche se nel frattempo Ramazzotti ha pubblicato molte nuove canzoni, i suoi classici non mancano mai ai concerti.

Con oltre 70 milioni di dischi venduti e numerosi dischi d'oro e di platino, Ramazzotti è uno dei cantanti pop italiani di maggior successo.

Come molte altre star, nel corso della sua carriera è stato accusato di molte cose: alcuni critici gli rimproveravano di fare una musica troppo superficiale e sdolcinata, mentre altri di incarnare troppi cliché italiani. Ma probabilmente i suoi fan amano proprio queste cose di lui.

Eros Ramazzotti è cresciuto in circostanze umili

Eros Ramazzotti è diventato il sex symbol italico per eccellenza. Molti hanno detto che ha un «tocco di machismo mediterraneo». Egli attribuisce grande importanza alla sua «italianità»: «Il nostro Paese è il più bello del mondo. Cerco di onorarlo nell'unico modo che conosco, ossia con la musica», ha dichiarato recentemente in un'intervista alla rivista «Oggi».

Oltre al suo carisma, è soprattutto la sua caratteristica voce nasale a deliziare i suoi fan.

La star è nata nel 1963 nella capitale italiana ed è cresciuto in circostanze umili nel quartiere di Cinecittà Est, lontano dal centro di Roma.

Ramazzotti si è interessato alla musica fin da piccolo. Ma il suo percorso per diventare una star mondiale è stato accidentato. Rifiutato dal conservatorio, ha lavorato come cameriere. Ma a 20 anni ha vinto un concorso di talenti che gli è valso il primo contratto discografico.

Sanremo è stato l'acceleratore della sua carriera

Ma come succede per molti cantanti italiani di successo internazionale, anche per lui è stato il Festival di Sanremo la porta del successo. Nel 1984 lo ha vinto per la prima volta nella categoria esordienti con «Terra promessa», mentre nel 1986 con «Adesso tu».

Poi, all'inizio degli anni Novanta, l'italiano ha raggiunto il successo internazionale. La sua musica pop sinfonica ha conquistato il cuore di molti fan anche in Germania.

Il cantante della periferia romana si è poi fatto strada fino a diventare una star mondiale, che ha macinato record su record. Concerti e tournée lo hanno portato sui palchi di tutto il mondo. Negli Stati Uniti ha prodotto «Tutte storie», uno dei suoi album di maggior successo, e poi è salito sul palco con i grandi: ha duettato con Andrea Bocelli e con la regina del rock'n'roll Tina Turner. In seguito, si è esibito con l'eccezionale tenore Luciano Pavarotti e con Cher.

Padre e nonno presente e dolce

Nel 1998, l'affascinante italiano ha sposato la presentatrice televisiva svizzera Michelle Hunziker (46) dopo una relazione di due anni. Con lei ha avuto una figlia, Aurora (26 anni), alla quale ha dedicato una canzone.

La coppia da sogno viveva in una villa sul lago di Como e si godeva la vita sotto i riflettori. Nel 2009, però, i due hanno divorziato.

Ramazzotti ha poi avuto altri due figli con la modella italiana Marica Pellegrinelli (35). Recentemente ha avuto una relazione con l'ex modella Dalila Gelsomino (34), di 25 anni più giovane.

Il fatto che il popolare cantante abbia appena raggiunto i 60 anni non lo preoccupa: «Sono molto rilassato. Più passa il tempo, più mi sento libero, sciolto, leggero», ha dichiarato Ramazzotti al quotidiano «Il Messaggero».

Da sei mesi è anche nonno. La figlia Aurora è diventata mamma a marzo del piccolo Cesare.

E la sua popolarità è ancora intatta, soprattutto all'estero: «Do il meglio di me. Quando costruisci un rapporto con il pubblico all'estero, dura per sempre». E questo anche se i suoi fan internazionali probabilmente spesso non capiscono i testi delle sue canzoni. «Ricevono da me emozioni pure e travolgenti. Come quando io ascoltavo i Deep Purple o Michael Jackson, anche se ancora oggi non capisco una parola di inglese», commenta Ramazzotti.

Andare in pensione? Non per Eros Ramazzotti

A 60 anni Ramazzotti è lungi dal pensare alla pensione. Recentemente ha girato il mondo con il suo nuovo album «Battito Infinito». Allora come oggi, per lui è tutta una questione di sentimenti, «emozioni». E si è sempre concentrato sulla musica.

«Se sono arrivato fin qui forse è perché mi sono dedicato solo a questo». E oggi, secondo le sue stesse parole, Ramazzotti si sente più libero che mai.