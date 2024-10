Il cantante italiano Eros Ramazzotti (foto d'archivio) ha di recente chiuso la storia, durata due anni, con Dalila Gelsomino. KEYSTONE

Dopo lo sfogo sui social media della sua ex Dalila Gelsomino, anche Eros Ramazzotti ha affidato alle storie di Instagram un messaggio, criptico ma significativo, indirettamente riferito alla loro rottura. «La rabbia prolungata danneggia il fegato», ha scritto il cantante.

amo Alessia Moneghini

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo una relazione durata due anni, Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati lo scorso settembre.

Nei giorni scorsi la sua ex si è sfogata sui social media, condividendo le sue emozioni per la rottura: «Sono stati mesi di grande dolore», ha scritto nelle storie di Instagram.

Non è mancata la replica del cantante che ha lanciato anche lui sul social network di Meta un messaggio, criptico ma significativo, implicitamente diretto all'ex compagna. Mostra di più

«La rabbia prolungata danneggia il fegato». Questo l'inizio del criptico, ma significativo messaggio affidato alle storie di Instagram di Eros Ramazzotti, e indirettamente rivolto all'ex Dalila Gelsomino, riportato tra gli altri da Leggo.it.

A settembre i due si sono lasciati dopo una relazione durata due anni, che però era già in crisi dalla primavera dello stesso anno. Nei giorni scorsi la PR e organizzatrice di eventi ha condiviso sui social media un lungo e commovente sfogo sulla rottura.

«Io ed Eros non eravamo più felici insieme – ha spiegato –. Ho cercato con tutte le mie forze di mantenere questo rapporto, ma ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti a lasciar perdere».

Per Dalila «sono stati mesi di grande dolore e di infinito silenzio», durante i quali ha cercato più volte di fare un passo indietro.

«Sono stati mesi molto dolorosi», ha scritto Dalila Gelsomino sui social media a proposito della rottura con Eros Ramazzotti. Instagram

«No a tutte le guerre, nessuna esclusa»

Delle parole che non hanno di certo lasciato indifferente il cantante, che poco dopo ha replicato con una storia sul social network di Meta, in cui non nomina direttamente l'ex, ma descrive gli effetti delle emozioni negative sul corpo.

«Paura e incertezza gelano i reni. Lo shock emozionale colpisce il cuore. Stress e ansia incidono su colon e intestino. La tristezza intasa le vie respiratorie e indebolisce i polmoni. Preoccupazioni ricorrenti danneggiano milza, pancreas e stomaco», recita il messaggio.

Un testo forte, ma che si conclude con un barlume di speranza: «Il sorriso riduce lo stress. L’amore porta pace e armonia. No a tutte le guerre, nessuna esclusa». Speriamo che anche quella tra l'ex coppia si sia conclusa qui.