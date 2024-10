Dalila Gelsomino, ormai ex di Eros Ramazzotti, affida il dolore della rottura ai social media

Eros Ramazzotti sul palco del Palasport di Roma nell'aprile 2023. KEYSTONE

Eros Ramazzotti è di nuovo single. Dalila Gelsomino, ormai sua ex, scrive un post emotivo per sfogare il dolore della fine della sua relazione.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Eros Ramazzotti è di nuovo single.

L'ex del cantante, Dalila Gelsomino, s'è espressa sui social media.

Dopo la fine della loro relazione, la donna ha reso pubblico il dolore della rottura.

In un commovente post sui social media, ha condiviso i suoi profondi pensieri e sentimenti. Mostra di più

Eros Ramazzotti e l'imprenditrice Dalila Gelsomino si sono lasciati dopo due anni di relazione.

La donna ha reso pubblica la rottura su Instagram e ha descritto con parole emozionanti la difficile fase che ha portato allo scioglimento della relazione.

«Io ed Eros non eravamo più felici insieme», spiega la 35enne, aggiungendo: «Ho cercato con tutte le mie forze di mantenere questo rapporto, ma ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti a lasciar perdere».

La separazione è stata associata a «mesi di grande dolore e di infinito silenzio», durante i quali lei ha cercato più volte di fare un passo indietro.

Le voci di una possibile rottura circolavano da mesi, dato che la coppia non condivideva post insieme su Instagram dallo scorso anno.

Ramazzotti non ha ancora commentato la fine della loro relazione.

"Sono stati mesi molto dolorosi", ha scritto Dalila Gelsomino sui social media a proposito della rottura con Eros Ramazzotti. Instagram

Ramazzotti e Gelsomino si sono conosciuti a Milano

Dalila Gelsomino, che lavora nel settore immobiliare e turistico, ha conosciuto il cantante 60enne a Milano. La loro relazione è stata sotto gli occhi di tutti fin dall'inizio.

In una precedente intervista, Ramazzotti ha descritto la sua ormai ex compagna come «testarda da morire», indicando che la loro relazione non è sempre stata facile.

Il cantane, che spesso elabora le sue esperienze emotive nelle sue canzoni, è rimasto finora in silenzio sulla rottura.

Già nel 2005 aveva dedicato l'album «Calma Apparente» al suo matrimonio fallito con Michelle Hunziker, con la quale mantiene ancora un buon rapporto.

Insieme hanno la figlia Aurora, 27 anni, che li ha recentemente resi nonni.