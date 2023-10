Fedez

Dalla prossima settimana il rapper sarà di nuovo parte della giuria nel talent di Sky.

Dopo la degenza al Fatebenfratelli di Milano, Fedez tornerà a «X Factor» dalla prossima settimana. L’annuncio è arrivato ieri durante una diretta su Instagram, in risposta alle domande dei follower. «Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor».

Il marito di Chiara Ferragni era stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica dell'ospedale meneghino, in seguito a due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna.

Il rapper è quindi atteso nel panel del talent canoro di Sky a partire dal 26 ottobre. «Sto meglio – ha spiegato sul social network – e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi», ha concluso.

Stasera invece i telespettatori potranno vedere la puntata già registrata di Home Visit nella quale i giudici – Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan – gareggeranno con la propria squadra.

La nuova stagione di «X Factor» va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, oltre ad essere disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Covermedia