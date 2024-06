L'influencer italiana Chiara Ferragni e il rapper Fedez si sono recentemente separati (foto d'archivio). imago/Italy Photo Press

«Non corrisponde a verità che i Ferragnez sono in causa, anzi i rispettivi avvocati stanno lavorando per arrivare ad un accordo». Lo confermano fonti vicine alla coppia, come anticipato da «Il Messaggero».

SDA / amo SDA

Per Fedez sono al lavoro gli avvocati Alessandro Simeone, Pompilia Rossi ed Andrea Pietrolucci, mentre per Chiara Ferragni l'avvocato Daniela Missaglia.

«Non è stato promosso alcun giudizio – proseguono le fonti – anche perché non si comprende quale possa essere l'oggetto del contendere visto che l'abitazione coniugale è di esclusiva proprietà della Ferragni e Fedez se ne è già allontanato, che i bimbi vedono regolarmente il papà e che ciascuno dei coniugi è autonomo economicamente».

Giova ricordare che nei giorni scorsi erano circolate delle indiscrezioni - diffuse da Dillinger News - secondo cui l'influencer avrebbe confermato di aver inoltrato la pratica di divorzio e di aver chiesto al marito 40'000 euro mensili di alimenti.

«Una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male»

Lo stesso rapper ha confermato di recente durante un'intervista come ospite su Twitch dallo streamer Grenbaud di vedere regolarmente i figli Leone e Vittoria: «Stanno con me almeno tre volte a settimana. Argomento complicato, ma diciamo che sto lottando per vederli il più possibile».

Durante la conversazione con Grenbaud ha anche parlato del suo ultimo singolo, «Sexy Shop»: «Il dissing non c'è, nel senso io racconto quello che ho vissuto a modo mio... In realtà parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Quindi non mi sembra di attribuire colpe a nessuno. Parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male».

SDA / amo