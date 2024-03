La rockstar italiana Gianna Nannini ha conquistato le classifiche con successi come «Un'estate italiana», «Bello e impossibile» e «America». Ma la carriera della 69enne non è stata sempre facile e all'inizio non ha nemmeno avuto il supporto del padre.

In un'intervista la cantante toscana ha rivelato che all'inizio della sua carriera il padre l'ha molto criticata.

L'uomo avrebbe addirittura detto alla figlia: «Hai una voce terribile». Questo perché probabilmente voleva che prendesse in mano la panetteria di famiglia.

È uscito di recente il nuovo brano di Gianna Nannini, dal titolo «Silenzio».

Gianna Nannini è tra le cantanti più conosciute e di maggior successo della vicina Italia. Ma la 69enne ha dovuto lottare molto per la sua carriera. Il suo più grande critico? Suo padre.

«Hai una voce terribile», le aveva addirittura detto all'inizio della sua carriera. A rivelarlo è stata lei stessa, parlando con un giornalista della «Bild» in occasione dell'uscita del suo nuovo bravo, intitolato «Silenzio».

Il retroscena delle critiche? Il padre della Nannini aveva altri progetti per la figlia: voleva che entrasse a far parte dell'azienda di famiglia. I Nannini possiedono infatti un panificio di successo nella città di Siena.

Gianna Nannini ha fatto pace con il padre

Nonostante quello che è successo, Gianna non ha mollato e ha portato avanti con successo la sua carriera di musicista. A un certo punto, il padre si è arreso e ha addirittura pagato alla figlia le lezioni di canto.

In seguito però la cantante ha dovuto combattere molte altre battaglie con il padre.

Ma gli è comunque molto grata per una cosa: «Più tardi, quando era già malato, mi disse: "Sei un genio, hai fatto tutto bene". Abbiamo quindi fatto pace l'una con l'altro», ha dichiarato la cantante rock alla Bild.