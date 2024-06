Harry e Meghan hanno una strategia per rimanere sotto i riflettori?

Harry e Meghan non sono più «reali che lavorano». Peter Dejong/AP

Gli esperti di reali sono d'accordo: l'importanza di Harry e Meghan sta pian piano diminuendo. Ma il loro farsi vivi poco prima o in contemporanea con degli eventi della famiglia reale è solo un caso o una vera e propria strategia per rimanere sotto i riflettori e oscurare la Royal Family?

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry e Meghan sono stati criticati per aver deliberatamente oscurato gli eventi reali al fine di rimanere sotto i riflettori.

Gli esperti prevedono che l'interesse per i Sussex potrebbe iniziare a scemare, nonostante le loro manovre mediatiche strategiche.

Meghan e Harry sono concentrati sull'affermarsi nel settore privato, anche se il loro background reale spesso funge da trampolino di lancio. Mostra di più

Negli ultimi anni il principe Harry e la duchessa Meghan hanno causato un notevole scompiglio nella famiglia reale britannica. Da quando si sono dimessi da membri di alto rango, si sono forse liberati dal peso della corona, ma il loro bisogno di sottili confronti non sembra diminuire.

Gli esperti prevedono però che la coppia, come risultato, stia gradualmente perdendo l'interesse che aveva ottenuto.

Da quando la 42enne e il 39enne stanno cercando di «sopravvivere» da soli, perseguono un obiettivo ambizioso: quello di farsi un nome nel settore privato. Ma alla fine il loro background reale sembra comunque spesso fungere da trampolino di lancio.

«Hanno più assi nella manica di quanto pensassimo»

I critici li accusano addirittura di aver deliberatamente oscurato importanti eventi reali con i loro annunci, per rimanere sotto i riflettori. Ma queste manovre ben studiate potrebbero presto perdere il loro effetto, secondo l'ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond.

«Non credo che i Sussex agiscano a caso: il tempismo è spesso assolutamente cruciale», ha invece affermato l'esperto reale Richard Fitzwilliam al «Daily Mail» nella primavera di quest'anno.

Ed è stato un evento in particolare a spingerlo a fare questa dichiarazione. La sera del 14 marzo, infatti, la duchessa del Sussex ha sorpreso i fan reali con un inaspettato ritorno su Instagram, dopo quattro anni. Lo ha fatto per presentare il suo nuovo marchio di lifestyle «American Riviera Orchard».

Ma questa anteprima, stranamente, ha avuto luogo pochi minuti prima di un importante discorso del principe William, che stava per intervenire a Londra ai «Diana Legacy Awards». Sebbene anche Harry abbia preso parte all'evento, partecipando in digitale dalla sua casa di Montecito, i Sussex non hanno inoltre esitato ad annunciare contemporaneamente il vincitore dell'Archewell Foundation Digital Civil Rights Award.

«I Sussex potrebbero avere più assi nella manica di quanto pensassimo. Sono stati imprevedibili per anni, ma sono prevedibili almeno sotto un aspetto: il tempismo infallibile con cui diffondono informazioni. Non fanno nulla a caso», ha commentato Fitzwilliam in merito a quello che presumeva fosse un modo per attirare l'attenzione.

«Sicuramente sono al di sopra di tutto questo»

Un'altra coincidenza interessante si è verificata di recente al «Trooping the Colour». Poco prima della parata per il compleanno di re Carlo III, il 15 giugno, Meghan ha presentato due nuovi prodotti del suo marchio con il supporto di alcune celebrità: una marmellata di lamponi e biscotti per cani.

Ma contrariamente alle «teorie cospirative» di Fitzwilliam, la giornalista Jennie Bond non vede alcun intento calcolatore dietro tutto ciò: «Non riesco proprio a immaginare che stiano lì a fare piani per fare annunci lo stesso giorno di un evento reale. È vero che in passato ci sono state strane coincidenze nelle tempistiche, ma penso che stiano diventando sempre meno importanti in questo Paese, e che sarà comunque sempre la famiglia reale a prendersi i riflettori».

Dopo che Harry ha incendiato il palazzo con il suo libro «Spare», la priorità per i media è tornata la famiglia reale. Le sensazionali rivelazioni dei Sussex sono infatti passate in secondo piano e ora devono accontentarsi di fare i reali in esilio.