Il padre, o almeno il papà sul piccolo schermo, di Meghan Markle è sicuro: il matrimonio con il principe Harry è solido come una roccia. L'attore Wendell Pierce ha raccontato dell'incontro con la sua ex collega e suo marito a una rimpatriata del cast della serie televisiva «Suits».

Pierce ha augurato ai duchi di Sussex tutto il meglio per la loro famiglia e ha sottolineato quanto sembrino felici.

L'attore ha ricordato di aver lavorato insieme e di aver incontrato Meghan diverse volte dopo la fine della serie nel 2019. Mostra di più

Wendell Pierce ha recentemente incontrato l'intero cast della serie TV «Suits» (andata in onda dal 2011 al 2019), compresa Meghan Markle, che era accompagnata dal marito, il principe Harry.

L'attore di 60 anni ha conosciuto relativamente bene la duchessa sul set di «Suits» nel corso degli otto anni che la serie è andata in onda e ha descritto la coppia come «molto innamorata» in occasione della rimpatriata sulla rivista «People».

«Quando ho incontrato Meghan, ho potuto salutarla brevemente. Ho augurato a lei e al principe Harry tutto il meglio per loro stessi e per i loro figli. Sembrano così innamorati, sono davvero felici - e questa è quello che conta», ha detto Pierce.

«Ci siamo crogiolati nei ricordi»

I duchi di Sussex sono stati perseguitati dai negativi titoli di giornale dopo la Megxit. Un fatto che probabilmente non è sfuggito nemmeno all'attore.

Pierce ha interpretato il padre del personaggio di Meghan, Rachel Zane, in «Suits» e ha descritto il lavoro con lei come «fantastico» e di aver già incontrato la già attrice «un paio di volte» dopo la fine della serie nel 2019: «Ci siamo crogiolati nei ricordi, lavorare insieme ci ha regalato dei momenti molto belli», ha detto l'attore vincitore di un Tony Award.