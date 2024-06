In occasione del compleanno ufficiale del monarca, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis insieme ai genitori, la principessa Kate e il principe William, si affacciano dal balcone di Palazzo. IMAGO/Cover-Images

La principessa Charlotte è la voce della ragione: la piccola di nove anni ha rimproverato il fratellino Louis di comportarsi bene, non ballare e non guardare il pubblico con sguardo troppo annoiato.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis hanno partecipato alla tradizione parata del «Trooping the Colour» affacciandosi sul balcone di Buckingham Palace.

La bambina di 9 anni ha aiutato il fratellino Louis a seguire il protocollo reale dando istruzioni durante l'esibizione.

I tre bambini hanno già molta esperienza con le apparizioni sul balcone, dato che praticano questa tradizione fin da quando erano molto piccoli. Mostra di più

Il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis hanno dato seguito a una tradizione reale molto amata con la loro apparizione sul balcone di Buckingham Palace per il «Trooping the Colour».

I tre figli della principessa Kate e del principe William hanno contribuito a celebrare il secondo anniversario del regno del loro nonno, re Carlo III, il 15 giugno.

Dopo un giro in carrozza per le strade di Londra, i membri della famiglia reale si sono riuniti sul balcone di Buckingham Palace per osservare gli aerei della Royal Air Force.

George (10 anni), Charlotte (9), e Louis (6) hanno fatto il loro miglior saluto reale mentre si rivolgevano la folla a Londra. La bambina è anche conosciuta per «ricordare» ai suoi fratelli il protocollo reale, e il «Trooping the Colour» non ha fatto eccezione.

Princess Charlotte is back at big sister duty 😁



🎥 ARD pic.twitter.com/xtaIv9FkmZ — ChristinZ (@ChristinsQueens) June 15, 2024

«Smettila»

Durante l'apparizione dal balcone, è stata vista spiegare al fratellino Louis come tenere le braccia mentre veniva suonato l'inno nazionale. All'inizio dell'evento, gli ha anche detto di «smetterla» mentre il bambino di sei anni ballava sulla musica della parata.

I figli dell'erede al trono hanno tutti molta esperienza in questo tipo di esibizioni. Il primogenito dei principi del Galles ha fatto il suo debutto sul balcone al suo primo «Trooping the Colour» nel 2015 tra le braccia del padre, mentre Charlotte è salita sul balcone con i genitori e il fratello maggiore per la prima volta l'anno successivo.

Louis ha rubato la scena nel 2019 quando ha salutato e indicato con entusiasmo mentre era tenuto in braccio sia William che da Kate per la sua prima apparizione sul balcone.

Il «Trooping the Colour» è stato notevolmente ridimensionato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di Covid, ma i reali sono tornati alla tradizione nel 2022 per celebrare l'ultima parata di compleanno dedicata alla defunta regina Elisabetta II.

Pochi giorni dopo, una piccola delegazione - tra cui George, Charlotte e Louis - è riapparsa sul balcone per concludere le celebrazioni del Giubileo di platino e segnare lo storico 70° anniversario della regina sul trono.

La monarca è morta pochi mesi dopo, nel settembre 2022, all'età di 96 anni.