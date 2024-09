Nel giorno del suo 19mo compleanno, Heidi Klum pubblica la sua prima foto con il figlio Henry e la sua ragazza. Instagram: @heidiklum (Screenshot)

Henry, il figlio di Heidi Klum, è apparso per la prima volta su Instagram con la fidanzata Kayla. La sua orgogliosa mamma ha infatti condiviso una foto della coppia innamorata, mentre festeggiava il suo 19mo compleanno con tutta la famiglia.

Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'annuncio su Instagram di Henry con Kayla, Heidi Klum ha condiviso uno scatto della giovane coppia.

Cliccando sul nome collegato di Kayla si accede al suo profilo e si scopre che studia all'UCLA.

Henry ha festeggiato il suo 19mo compleanno con la famiglia in un ristorante, dove è stato sorpreso con una torta. Mostra di più

Henry, il figlio di Heidi Klum, ha voluto dimostrare il suo grande amore per la fidanzata Kayla pubblicando su Instagram, per la prima volta, una loro foto insieme. Un grande passo per il solitamente riservato Klum.

Un'unione che approva e della quale è addirittura entusiasta anche la mamma, che in occasione del 19mo compleanno del figlio, celebrato tutti insieme giovedì 12 settembre, ha anch'essa condiviso sui social l'evento, come riporta «Gala».

La famiglia ha trascorso la serata in un ristorante esclusivo, dove Henry è stato sorpreso con una torta elaborata e decorata con una foto della sua infanzia.

La supermodella e stilista ha condiviso anche un breve video con l'immancabile canzone «Happy Birthday» mentre arrivata il dolce.

Heidi Klum ha tenuto i figli lontani dagli occhi del pubblico

Nella foto ci sono anche i fratelli Johan e Lou, anch'essi sorridenti e felici davanti all'obiettivo. La boss di «Germany's Next Topmodel» ha scritto come commento alla foto: «È una festa. Il mio orgoglio e la mia gioia».

Il giorno del suo 19° compleanno, Heidi Klum pubblica la sua prima foto con il figlio Henry e la sua ragazza. Instagram: @heidiklum (Screenshot)

Nel corso degli anni, Heidi Klum ha tenuto i suoi figli lontani dagli occhi del pubblico per proteggere la loro privacy. Ma con l'avanzare dell'età, Henry e i suoi fratelli sono sempre più sotto i riflettori.

I follower del neo 19enne sono stati entusiasti dei nuovi spaccati della sua vita, tra cui foto di giornate rilassanti in spiaggia e momenti trascorsi insieme agli amici.

Henry mostra anche Kayla su Instagram

Una foto in particolare ha fatto scalpore: come detto, Henry si è mostrato per la prima volta con la sua fidanzata Kayla Betulius, anche se solo di spalle.

Il link sul suo profilo mostra che la ragazza studia alla rinomata «UCLA».

Il figlio di Heidi Klum, Henry, con la fidanzata Kayla. Instagram: @henrysamle (Screenshot)

Un altro particolare: Kayla ha commentato la foto del suo ragazzo con un semplice, ma significativo «Ti amo». Il ragazzo le ha risposto con altrettanto affetto: «Io ti amo di più».

E cosa dice la Klum sulla fidanzata del figlio? La mamma modella sembra soddisfatta e dimostra pubblicamente il suo sostegno non solo attraverso le foto, ma anche con un like su Instagram. Un piccolo, ma significativo segno che pare proprio un'approvazione ufficiale.