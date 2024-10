La recente nomina del granduca ereditario Guglielmo (secondo da sinistra) a luogotenente è stato il primo passo verso il cambio di trono in Lussemburgo. Immagine IMAGO/ABACAPRESS

La nomina del granduca ereditario Guglielmo a tenente rappresentante è il primo passo verso il cambio di trono in Lussemburgo. La data dell'abdicazione del granduca Enrico è stata decisa da tempo a livello interno, ma non è ancora stata resa nota al pubblico.

dpa / bb SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La nomina del granduca ereditario Guglielmo a luogotenente è stato il primo passo verso il cambio di trono in Lussemburgo.

La data esatta in cui il granduca Enrico abdicherà è stata decisa da tempo a livello interno, ma non è ancora segreta al pubblico.

L'8 ottobre Guglielmo (42 anni) è stato nominato «tenente rappresentante» dal padre (69 anni) e assumerà «alcune responsabilità», mentre il granduca rimane capo di Stato. Mostra di più

«Ma è chiaro che non durerà per sempre», ha dichiarato il granduca Enrico (69 anni) di Lussemburgo in occasione della nomina, lo scorso 8 ottobre, del figlio Guglielmo (42 anni) a suo luogotenente in un'intervista resa pubblica dal Palazzo Granducale.

Questa è il primo passo verso l'abdicazione «e poi continueremo con il secondo passo», ha detto il 69enne, che dall'ottobre 2000 è capo di Stato del secondo Paese più piccolo dell'Unione Europea.

La data del cambio di trono è già stata fissata. «Sì, la conosciamo. Ne abbiamo già discusso», ha dichiarato l'erede al trono.

Il 42enne è stato nominato «tenente rappresentante» dal padre e con la carica assume «alcune responsabilità», mentre il granduca rimane capo di Stato.

Enrico: «Togliete il piede dall'acceleratore»

Guillaume - nome francese del granduca ereditario - si è detto «pronto»: il momento della nomina era ideale e si sentiva ben preparato.

E considera il tempo che manca alla sua ascesa al trono come «parte del processo di apprendimento», ammettendo però di essere «un po' nervoso» in vista della cerimonia.

«Voglio davvero dare al principe molte più responsabilità, perché penso di dover togliere il piede dall'acceleratore», ha detto il Henri - nome francese del granduca.

Ad esempio in qualità di luogotenente il figlio si occuperà degli accreditamenti e dei ricevimenti degli ambasciatori e firmerà i decreti a nome del granduca.

Tuttavia il 69enne ha dichiarato che continuerà a occuparsi personalmente di tutto ciò che riguarda le visite di Stato e i principali eventi del Paese.

Il futuro erede al trono ha sottolineato che continuerà anche le sue precedenti missioni economiche e le attività nel settore sociale e con i giovani durante il suo governatorato.

«Se la gente non vuole la monarchia, faremo qualcos'altro»

Guglielmo ha affermato di attribuire grande importanza alla vita familiare e di voler essere presente come padre di due figli. Pertanto continuerà ad accompagnare il figlio in età scolare a scuola ogni mattina e a mettere a letto entrambi i bambini la sera. Per separare meglio lavoro e vita privata, sarà costruita una nuova casa di famiglia nel parco del Castello di Berg.

Enrico ha dichiarato che il periodo futuro sarà di transizione, ma che lui e la granduchessa Maria Teresa sono già impazienti di affrontare la nuova fase della loro vita. «Non mi piace molto la parola pensione, ma è esattamente quello che è», ha detto e non vede l'ora di «tagliare un po' i ponti».

Uno dei compiti più importanti di un granduca è «mantenere l'unità nazionale», ha detto Henri. In Europa ci sono dieci monarchie: «Sono tutte più o meno accettate».

Il granduca considera la sua carica «come un servizio alla nazione, al popolo, al Paese del Lussemburgo». «Se la gente qui non vuole più una monarchia, allora faremo qualcos'altro».

L'unico Granducato al mondo

Enrico stesso era diventato «tenente rappresentante» due anni e mezzo prima che suo padre Giovanni abdicasse. Il granduca ereditario è sposato con la principessa Stéphanie, una contessa belga, dall'ottobre 2012.

Il Lussemburgo è l'unico Granducato al mondo ancora esistente e ha una popolazione di circa 670'000 abitanti. La carica di granduca è un titolo per i monarchi di rango intermedio tra re e duca. La dinastia lussemburghese è nota anche come Casa di Lussemburgo-Nassau.

dpa / bb