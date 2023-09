Meghan sarebbe «crudele», afferma il padre Thomas Markle. La ragione? Non gli farebbe vedere i nipoti. Padre e figlia non hanno avuto più contatti da ben cinque anni. IMAGO/i Images

Meghan Markle e suo padre Thomas non hanno un buon rapporto. In un'intervista televisiva, il padre della duchessa di Sussex se l'è presa ancora una volta con la figlia.

Hai fretta? blue News riassume per te Thomas Markle ha affermato che è stato «crudele» da parte di sua figlia Meghan negargli di vedere i suoi nipoti.

Il padre della duchessa di Sussex si esprime ormai ripetutamente pubblicamente contro la figlia.

Thomas sostiene addirittura che potrebbe farle causa per vedere i suoi nipoti Archie e Lilibet. Mostra di più

Non può proprio farci niente. I contatti tra Thomas Markle e sua figlia, la duchessa Meghan, sono inesistenti da ben circa cinque anni.

E adesso il padre si rivolge nuovamente alla figlia in un'intervista televisiva e le chiede pubblicamente di fargli vedere i suoi nipoti, Archie di quattro anni e Lilibet di due.

«Non ho ancora visto i miei nipoti», ha detto nello show televisivo «Good Morning Britain». «Ed ecco di cosa si tratta. Voglio vedere i miei nipoti e penso che anche il re vorrebbe vedere i suoi nipoti».

Questo sarebbe il suo più grande desiderio, prima di morire. Il signor Markle ha recentemente avuto alcuni problemi di salute. L'anno scorso ha avuto un ictus e ancora oggi sta lottando con le conseguenze dell'attacco.

Il padre di Meghan è triste e sconvolto

Da un lato, Thomas sottolinea quanto sia triste di non aver mai visto i suoi nipoti («Mi si spezza il cuore»). D'altra parte è arrabbiato per questo («Sono molto dispiaciuto. È crudele fare questo a un nonno: negargli il diritto di vedere suo nipote»).

E rimarca: «In California potrei anche fare causa per vederli», ma non vuole farlo.

«Foxnews» si è informato presso l'avvocato divorzista Christopher C. Melcher, che ha spiegato la situazione giuridica nel Golden State: «I nonni possono avere diritto di visita legale in California, ma il tribunale deve valutare questa richiesta rispetto al diritto fondamentale dei genitori di decidere chi può vedere i propri figli».

Citando la sezione 3104(b) del Codice della famiglia dello Stato americano, Melcher ha affermato: «Non esiste il diritto per un nonno di fare causa per il diritto di visita a un nipote mentre i genitori sono sposati».

Thomas non riesce a capire perché sua figlia abbia interrotto completamente i contatti con lui. È convinto di non aver fatto nulla di male. «Sono davvero un padre amorevole e lei lo sa». Non ci sarebbero scuse per come lei lo tratta.

Thomas Markle non riconosce più sua figlia

Il padre si lamenta inoltre del fatto che Meghan non è più la persona che conosceva come sua figlia. «Non ho mai visto il tipo di donna che è diventata».

Quando gli viene chiesto se crede che suo marito, il principe Harry, sia responsabile del suo comportamento, dice: «Penso che lei abbia più influenza su Harry di quanta ne abbia lui su di lei».

Thomas vuole riconciliarsi, come ha messo in evidenza, ma il primo passo dovrebbe venire da Meghan: «Per lei ci sono sempre, la amo ancora – la amerò per sempre». E ancora: «Ma voglio che venga da me e mi permetta di vedere i miei nipoti».