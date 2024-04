Il principe Alberto II (a destra) di Monaco e la principessa Charlène durante la Giornata Nazionale 2023 a Monaco. Daniel Cole/AP/dpa

Un numero pazzesco: in occasione del suo 66° compleanno, il principe Alberto di Monaco ha rilasciato un'intervista in cui ha dato una visione approfondita della sua relazione con Charlène e ha parlato degli anni difficili tra loro.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Charlène ha avuto anni difficili in termini di salute. Ora il marito parla della sua assenza e della loro relazione.

Tra l'altro, le voci di una crisi coniugale l'avevano davvero colpita.

Ma, secondo il marito, da allora si è ripresa e vuole svolgere un ruolo attivo presso il principato monegasco. Mostra di più

Sono passati tre anni da quando la principessa Charlène ha fatto la sua ultima apparizione a Monaco per recarsi in Sudafrica. In realtà voleva trascorrere solo due settimane nel suo Paese d'origine, ma alla fine si è trattato di sei mesi.

La 46enne si era infatti ammalata e dovette sottoporsi a due operazioni e non le fu permesso di salire su un aereo. Al suo ritorno a Monaco, ha potuto gioire solo per poco tempo, poiché ha dovuto lasciare di nuovo il marito, il principe Alberto, per riabilitarsi lontano dalla corte.

Tra le altre cose, si è sottoposta a un trattamento in una clinica svizzera per il suo grave esaurimento.

Voci sulla crisi matrimoniale

Charlène è rientrata definitivamente nell'aprile 2022 e da allora è tornata ai suoi doveri principeschi. In un'intervista rilasciata alla rivista francese «Paris Match», Alberto ha dichiarato che la principessa «sta bene».

Ma chiarisce pure che gli ultimi anni sono stati molto duri per la consorte. «È stata molto colpita e rattristata da alcune cose che sono state pubblicate dai media», dice. In particolare, le voci di una crisi matrimoniale hanno colpito entrambi. Il loro sostegno reciproco però non è mai venuto meno.

Charlène vuole partecipare

Nel frattempo, i reali monegaschi sembrano essersi calmati e aver accettato la situazione. In ogni caso, Charlène e Alberto partecipano regolarmente a eventi pubblici.

«È vero che ha ripreso molte attività e più impegni pubblici, e tutti ne sono felici», ha continuato il principe di Monaco. «Charlène vuole assolutamente partecipare».

Alberto poi elogia anche la sua famiglia, i suoi figli e «la famiglia allargata dei monegaschi»: «Siamo tutti una famiglia unita, che mi ha aiutato molto in questo periodo».