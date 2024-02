Prince William

L’erede al trono ha disdetto l’impegno ufficiale all’ultimo minuto: scattano i sospetti sulle condizioni di salute di Kate Middleton.

Il principe William si è ritirato all'ultimo minuto dal servizio commemorativo del suo padrino per motivi personali. Martedì mattina l'erede al trono britannico doveva fare una lettura per ricordare re Costantino II di Grecia nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

Secondo il Palazzo di Kensington, il 41enne ha chiamato la famiglia dell'ex monarca ellenico per informarla che non era più in grado di partecipare.

Sebbene il portavoce non abbia rivelato il motivo dell'assenza di William, hanno insistito sul fatto che la decisione non fosse collegata al recente intervento chirurgico addominale della moglie, insistendo che «la principessa Kate continua a stare bene» dopo la sua operazione a gennaio.

Anche il padre di William, re Carlo III, non può partecipare al servizio per il suo amico e secondo cugino poiché continua a sottoporsi a trattamenti per una forma non divulgata di cancro.

Sua moglie, la regina Camilla, rappresenterà ufficialmente suo marito e guiderà i membri della famiglia reale al servizio prima di ospitare una ricezione privata per gli ospiti al Castello di Windsor.

Re Costantino, l'ultimo re della Grecia, è morto a gennaio dello scorso anno all'età di 82 anni.

Covermedia