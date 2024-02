Camilla è «indignata» per l'incontro di Harry con re Carlo, ecco perché

I rapporti tra la regina Camilla e il principe Harry sono stati a lungo considerati tesi. Questa foto dei due è stata scattata a Londra nel 2008. Keystone

Quello che molti fan reali hanno visto come un barlume di speranza, pare invece che non sia andato giù a Camilla. Secondo un insider, la Regina non è rimasta impressionata dalla visita lampo del principe Harry al padre a Londra. Anzi...

Hai fretta? blue News riassume per te I rapporti tra la regina Camilla e il principe Harry sono tesi da anni.

Non sorprende quindi che la sovrana si sia detta insoddisfatta della breve visita del secondogenito di re Carlo al padre, malato di cancro.

La Regina avrebbe liquidato la visita come una misura di pubbliche relazioni, almeno secondo un insider reale. Mostra di più

È noto da tempo che i rapporti tra la regina Camilla e il principe Harry sono tesi.

Le varie rivelazioni che il secondogenito di Re Carlo ha pubblicato nella sua biografia «Spare» sulla matrigna e anche sulla cognata, la principessa Kate, hanno reso ancora più cupe le nubi di tempesta all'interno della famiglia reale.

Il fatto che il duca di Sussex sia volato a Londra per far visita al padre poco dopo l'annuncio della diagnosi di cancro è stato interpretato da molti fan reali come una possibile offerta di pace.

Harry non voleva stare nella stessa stanza con Camilla

Ma c'è chi vede le cose in modo decisamente diverso: la stessa Camilla. La 76enne si dice infatti «indignata» per il «comportamento» del principe, almeno secondo i media britannici.

Il che non sorprende, visto che pare che il 39enne abbia espressamente evitato di incontrare la sovrana durante la sua breve visita a casa. Almeno così sostiene la giornalista Petronella Wyatt sul quotidiano «The Telegraph»: «Ho sentito che Harry non voleva essere nella stessa stanza della matrigna quando ha parlato al Re della sua diagnosi di cancro».

Per Camilla la visita è una trovata per le pubbliche relazioni

Harry ha volato per undici ore per vedere suo padre per soli 45 minuti. Questo breve periodo di tempo sarebbe stato sufficiente a turbare definitivamente la matrigna.

«Sua Maestà era furiosa per il fatto che Harry fosse giunto dalla sua lussuosa casa in California senza avere il permesso del Palazzo, e che fosse arrivato con un atteggiamento di sufficienza», ha dichiarato un insider reale al National Enquirer.

Sebbene padre e figlio si siano incontrati solo brevemente, pare che il Re sia stato sopraffatto dal ritorno di Harry. Carlo avrebbe reagito in modo visibilmente emotivo dopo l'incontro.

Il principe, invece, si è detto «grato» per l'opportunità di visitare il padre con così poco preavviso. Nel frattempo, Camilla avrebbe liquidato la visita come una trovata per le pubbliche relazioni.

«La goccia che ha fatto traboccare il vaso»

Secondo i media, la partenza di Carlo e Camilla per Sandringham è stata ritardata perché il Re voleva aspettare il figlio.

La richiesta di Harry di poter parlare con il padre in privato ha «indignato» Camilla, ha proseguito l'insider. La Regina non ha lasciato «alcun dubbio sul fatto che Harry non sia più desiderato dalla famiglia reale».

Negli ultimi anni, la sovrana ha dovuto più volte sopportare le gesta e le prese in giro del secondogenito di Carlo. Non vedeva quindi l'ora di mostrargli di che pasta fosse fatta.

«Camilla ha preso tutto con filosofia, ma usare il cancro del marito come una trovata per le pubbliche relazioni è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso», ha concluso l'insider.