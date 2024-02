Il principe William pronto ad assumere ulteriori incarichi «se necessario»

Secondo i media britannici, Re Carlo e suo figlio Williams si sono recentemente incontrati al castello di Sandringham per una seria conversazione a tu per tu. Hannah McKay/Pool Reuters/AP/dpa

Re Carlo, come ormai noto, ha il cancro. Ma in pochi sanno quale sia il reale stato di salute del reggente. Secondo i media britannici, il principe William ha recentemente avuto una seria conversazione con suo padre.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la diagnosi di cancro ricevuta da re Carlo, suo figlio William è messo alla prova come mai prima d'ora.

Secondo i media britannici, la scorsa settimana si è svolto un incontro segreto tra padre e figlio nel castello di Sandringham.

In futuro William dovrà essere in grado di rappresentare il Re in occasione di appuntamenti ufficiali. Mostra di più

Poco prima dell'annuncio della diagnosi di cancro di re Carlo, la famiglia reale britannica aveva fatto sapere che il principe William avrebbe ripreso gli appuntamenti ufficiali a partire dalla seconda settimana di febbraio.

Ricordiamo che il 41enne erede al trono si è preso una pausa di due settimane a causa del ricovero in ospedale della moglie, la principessa Kate, e non ha partecipato ad alcun appuntamento ufficiale in quel periodo.

In considerazione della malattia del padre, però, il ritorno del figlio è stato estremamente frenetico. William ha avuto infatti diversi appuntamenti a cui partecipare in qualità di erede al trono e di rappresentante del sovrano.

Secondo l'esperta reale del «Daily Mail» Rebecca English, Buckingham Palace presume che anche la regina Camilla intenda adempiere a «un programma completo» di incarichi pubblici. Ma, allo stesso tempo, la 76enne vuole anche svolgere «un ruolo importante nel sostenere il re durante il suo trattamento».

Una seria conversazione a tu per tu tra Carlo e William

Secondo i media britannici, la scorsa settimana si è svolto un incontro segreto tra Carlo e William nel castello di Sandringham. Erano presenti anche Camilla e Kate e i tre figli dell'erede al trono.

Secondo il «Daily Mail», si è trattato del primo viaggio della principessa di Galles dopo l'operazione all'addome. Ma si dovrà aspettare ancora per la prima apparizione pubblica della 42enne, che non dovrebbe avvenire prima di Pasqua.

Il viaggio nella tenuta reale nella contea inglese di Norfolk non è stato ovviamente solo di natura privata. Re Carlo e il figlio maggiore si sarebbero ritirati per un incontro a tu per tu. William dovrebbe essere in grado di sostituire il padre in futuro, qualora questi non fosse in grado di lavorare a causa del cancro.

Ma gli addetti ai lavori di Palazzo non si stancano di sottolineare «che questo non è all'ordine del giorno», come scrive il «Mirror», che aggiunge: «Al principe di Galles non è stato chiesto di intervenire. (...) Ma naturalmente sarebbe pronto ad assumere ulteriori incarichi se necessario».