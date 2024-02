Re Carlo partecipa a una funzione religiosa a Sandringham con la moglie, la regina Camilla. Bild: IMAGO/Paul Marriott

Circa due settimane dopo l'annuncio che il re Carlo III è malato di cancro, il monarca è apparso di nuovo in pubblico, mentre si recava a messa.

Insieme alla moglie, la regina Camilla, Carlo ha partecipato a una funzione religiosa a Sandringham.

Nonostante il tempo piovoso, il monarca britannico era di buon umore e ha salutato la folla. Mostra di più

Il re britannico Carlo III (75 anni), malato di cancro, ha fatto ancora una volta la sua apparizione mentre si recava in chiesa. Insieme alla moglie, la regina Camilla (76 anni), domenica ha raggiunto la chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham, nell'Inghilterra orientale. Mentre Carlo teneva un ombrello in una mano, salutava con l'altra.

Il Palazzo ha annunciato quindici giorni fa che Carlo è malato di cancro. Non si sa di che tipo di tumore si tratti né a che stadio sia la malattia. Non si tratta di un cancro alla prostata, ha però annunciato il Palazzo. Il monarca è in cura come paziente ambulatoriale.

Nelle ultime due settimane, Carlo si è alternato tra la residenza di campagna della famiglia reale a Sandringham e la capitale britannica Londra.

Il figlio minore, il principe Harry (39 anni), si è recato in visita al padre per un breve periodo, nonostante gli sconvolgimenti in famiglia. Harry e sua moglie Meghan (42 anni) hanno rinunciato agli incarichi reali e vivono negli Stati Uniti.

Harry si occuperà di nuovo di compiti reali?

Durante il fine settimana, i media britannici hanno discusso la questione se Harry potesse assumere di nuovo per breve tempo le funzioni della famiglia reale a causa della malattia del padre.

Il Times, citando fonti non identificabili, ha scritto che Harry sarebbe disposto a farlo. Non ci sono state conferme in merito. Il Telegraph, invece, ha suggerito che Buckingham Palace non può prevedere un modello del genere.

sda